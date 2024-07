La polémica RP

Para abordar la polémica sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión, enumero tres premisas:

a) El sistema de mayoría relativa (MR) genera inequidad automática en la representación legislativa. Casi siempre hay disparidad entre el porcentaje de votos y el de curules que obtienen los partidos.

b) Para atenuar tal inequidad, en buena hora se incorporaron legisladores de representación proporcional (RP) o plurinominales que, a pesar de su mala fama, tienen la virtud de acercar la relación votos/curules. Por ello, es una muy mala idea eliminarlos como lo plantea la iniciativa morenista de reforma electoral.

c) El actual sistema mixto vigente en México, con legisladores de MR y RP, es mejor que el de solo mayoría relativa, pero no elimina la inequidad porque la Constitución establece que los partidos políticos -no las coaliciones- pueden tener hasta 8 puntos de sobrerrepresentación (diferencia entre votos y escaños) cada uno.

El tema de la sobrerrepresentación es motivo de debate en estos días porque algunos de quienes no votaron por la 4T simpatizan con la intención de despojar a Morena y aliados de la gran fuerza legislativa que el electorado les confirió. Esto porque temen una aplanadora, como en los viejos tiempos del PRI, que avasalle a la oposición y la convierta en una fuerza con papel puramente testimonial. Sin duda, esa posibilidad existe, pero no de ahora sino desde hace decenios porque la legislación mexicana ha tendido a favorecer al partido dominante, con la idea -o el pretexto- de favorecer la gobernanza.

La diferencia es que ahora el número de legisladores de Morena y aliados puede permitir la aprobación de las iniciativas del gobierno, legales y constitucionales, pues tendrán los votos suficientes para hacerlo en la Cámara de Diputados y sólo les faltarán tres sufragios en el Senado. Ante el riesgo de que la mayoría actúe como aplanadora, riesgo que es real, algunos demócratas de ocasión pretenden torcer la Constitución y las leyes electorales para quitarle a la 4T lo que legítimamente obtuvo en las urnas.

Quienes apartándose de la ética y la honestidad intelectual ahora pretenden negar a Morena y aliados la sobrerrepresentación que permite la Constitución -hasta 8 puntos porcentuales por partido-, soslayan que la manera en que actualmente se asignarán los legisladores de RP -clave para la sobrerrepresentación- es la misma que se viene aplicando desde hace 16 años y que antes favoreció a PAN y PRI. Ciertamente, la norma constitucional en este rubro propicia la inequidad, pero esa normatividad no es obra de Morena, sino de los partidos que existían antes de la 4T, entre ellos PAN y PRI.

Ahora bien, curiosamente, esa misma normatividad también permite que PAN y PRI reciban un número de diputados que aumenta en más de 100% sus triunfos distritales. Y aunque esto pudiera parecer escandaloso, lo cierto es que es legal. Como legal es la sobrerrepresentación que muy probablemente concentren Morena y aliados.

PLUS ONLINE: PAN Y PRI DUPLICAN SUS CURULES

Si bien la sobrerrepresentación legislativa favorecerá a Morena en este 2024, hay partidos que, proporcionalmente, tendrán ganancias en curules mayores que Morena.

Me explico: mientras Morena recibirá 41% más de diputados de RP respecto de los que ganó en los distritos, el PAN se adjudicará 129% más y el PRI, 260% más. Y el caso más notorio en ganancias es Movimiento Ciudadano, que recibirá en diputados de RP ¡2,600%! más respecto de sus triunfos distritales, pues sólo ganó uno.

Así, de acuerdo con la proyección preliminar realizada por el INE, la Cámara de Diputados se integrará de la siguiente manera:

PAN: MR, 31; RP, 40; Total: 71.

PRI: MR, 10; RP: 26; Total: 36.

PRD: MR, 1; RP, 0. Total: 1.

PT: MR, 34; RP, 13. Total: 47.

PVEM: MR, 40; RP, 20. Total: 60

MC: MR, 1; RP, 26. Total: 27.

Morena: MR, 182; RP, 75. Total: 257.

Importa precisar que el número citado de diputados de mayoría relativa ya tiene la validación de la “militancia efectiva”, es decir, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE ya revisó en qué partido militan realmente los futuros diputados, independientemente de lo que hayan acordado los partidos en los convenios de coalición, con lo cual se tiende a combatir simulaciones en la postulación.

Ahora bien, ¿por qué en el caso de varios partidos se da el fenómeno de la disparidad entre las curules obtenidas por mayoría relativa (MR) en los respectivos distritos y los que reciben por representación proporcional (RP)?

Ello se debe a la inequidad que, como se mencionó antes, generan prácticamente de manera automática los triunfos de MR. Es decir, los votos obtenidos en un distrito por un partido no le bastan para obtener la curul, pero sumados a los que recibe en los demás distritos, dan un porcentaje de la votación que excede por mucho el porcentaje inicial de curules que obtiene en la Cámara. Por ello, de forma virtuosa, la asignación de curules RP ayuda a atenuar esa disparidad.

POR EDUARDO R. HUCHIM

COLABORADOR

@EDUARDORHUCHIM

