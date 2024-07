Javier Aguirre y Rafael Márquez, a resurgir a la Selección Mexicana

En el transcurso de la semana, Ivar Sisniega, consultor del presidente de la Federación Mexicana de Futbol, Juan Carlos Rodríguez, anunció la llegada de Javier Aguirre como Director Técnico de la Selección Mexicana y, como Auxiliar Técnico, Rafael Márquez, una auténtica leyenda de nuestro balompié. La combinación de estos dos nombres es atractiva; hay mucho conocimiento, tanto clásico como moderno. El tema hoy en día es que el conjunto azteca está irreconocible, prácticamente está en cenizas. Dentro del campo, los jugadores no dan una, y afuera, la federación es un desastre.



Iniciando por el caso de Javier Aguirre, será la tercera ocasión que llegue al banquillo nacional. La primera vez fue en 2001 para salvar la terrible eliminatoria que estaba haciendo el equipo, y al final cumplió con el objetivo y se clasificó al Mundial de Corea-Japón 2002, donde realizó una extraordinaria fase de grupos, pero en términos generales se quedó con un sabor agridulce después de caer en Octavos de Final frente a Estados Unidos.



Para las eliminatorias del Mundial de Sudáfrica 2010 ocurrió la misma historia. ¿Quién llegó al rescate? Sí, el “Vasco” otra vez. De su mano y de la de Cuauhtémoc Blanco, Giovani Dos Santos, Javier Hernández y Carlos Vela, la “verde” accedió a la justa veraniega para dar la sorpresa ganándole a Francia y perder de nueva cuenta en Octavos de Final ante Argentina.



Hoy, Aguirre no llega a tratar de levantar el barco para el Mundial del 2026, porque México “afortunadamente” ya está clasificado, por ser sede. Hoy, Javier toma el timón para buscar resurgir a un equipo que vive su peor momento en muchos años.



Todo el entorno que rodea al “Tri” es negativo. Desde el fracaso en el Mundial de Qatar no ha habido ningún avance; es más, podría decir que hasta ha habido un cierto retroceso. Cuando parece que ya se tocó fondo, aún sigue la caída descomunal. Esperemos que de nueva cuenta el bombero que siempre cumple lo haga una vez más.



En el caso de Rafael Márquez, es una gran oportunidad hoy estar representando al cuerpo técnico de la selección mexicana y más aprendiendo al lado del “Vasco”. Muchos critican al “Kaiser” por haber dejado el cargo como DT del Barcelona B, pero la realidad es que llevaba dos años ahí y cuando el club le podía dar la oportunidad de dirigir al primer equipo contrataron a Hansi Flick, por lo que es muy complicado que vuelva a estar cerca de tener esa oportunidad en un futuro cercano.



El cinco veces mundialista cumplió en la inferior del conjunto catalán y se cerró ese ciclo. Llegar como ayudante de uno de los mejores entrenadores de este país, sino el mejor, puede ayudarle mucho en su trayectoria, y además que es representar a México.



Eso sí, Rafa inteligentemente se protege de la Federación, pues si lo despiden antes de lo que está programado su contrato, que está pensado para que él lleve a cabo el proceso del Mundial del 2030, tendrá la cláusula de rescisión más alta en la historia de la Selección Mexicana para un cuerpo técnico. La cifra exacta no será revelada, pero es una cláusula multimillonaria.



Esta escuadra nacional tendrá tintes de la vieja y nueva escuela, lo mejor de lo mejor. Es una tarea complicada levantar a este grupo que está en la lona, pero que sin lugar a dudas puede al menos hacernos orgullosos. Por el bien de nuestro futbol, ojalá que Javier Aguirre y Rafael Márquez hagan una dupla perfecta para resurgir a esta Selección.

POR MARIANO TORRES

COLABORADOR

MAAZ