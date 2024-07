El Fenómeno Trump desde el Pensamiento Analítico

Los momentos vividos por los Norteamericanos el pasado sábado, no son solo parte de los hechos registrados en los últimos cuatro años, tras la derrota de Donald Trump en el 2020.

Como antecedente de la violencia verbal y física, que ha caracterizado al Ex Presidente, y hoy Candidato Republicano a la Presidencia de los Estados Unidos, tenemos la toma del Capitolio en Enero de 2021. Tras cuatro años de promover un discurso del odio desde la Casa Blanca, en constantes mensajes de confrontación, el millonario fue derrotado por Joe Biden.

Donald Trump, fue construyendo un liderazgo disruptivo desde hace más de dos décadas. Rompió esquemas como empresario, dirigente cupular, y político. Siempre se caracterizó por romper con lo establecido, y sobre salir de los liderazgos cotidianos, lo que poco a poco permio y gustó,a un amplio sector de la sociedad norteamericana, que ahora tiene miedo al personaje.

Para muchos estadounidenses, el brillo y fortaleza la la Unión Norte Americana, se fue deteriorando; muchos ya no veían en sus gobernantes aquella fuerza y liderazgo impositivo, que por muchos años fascinó a los americanos. No es que no reconocieran en Bill Clinton, George W. Bush, o Barack Obama, a líderes con caracteres presidenciales; Pero se perdió el poder que trasmitían John F. Kennedy, Richard Nixon, Gerard Ford, Jimmy Carter, o Ronald Reagan.

Bajo la marca de campaña “Hacer Grande o Brillante a los Estados Unidos”, Donald Trump por más de una década, lanzó críticas a Presidentes y dirigentes políticos norteamericanos, lo que le permitió generar polarización, e ir dividiendo sectores con violencia verbal y actitudes explosivas en su actuar; ello recayó en actos violentos cada vez más frecuentes, como las balaceras en escuelas y centros comerciales, o plazas públicas, como ejemplo.

El domingo pasado a unas horas del atentado que pudo costarle la vida a Donald Trump, se le pudo ver tranquilo, embocar al menos 18 hoyos en su Campo de Golf de la Florida, pronunciando claramente, que la diferencia entre él y su atacante, es que Trump no falla, mientras que Thomas Matthew Crooks, si falló y marcó un antes y un después para los norteamericanos.

POR FERNANDO ANTONIO MORA GUILLÉN

Maestro en Comunicación Institucional por la Universidad Panamericana / Presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez para la Libertad de Expresión y el Derecho a la Información.

X: @Fernando_MoraG

