Apoyo para las mexicanas de 60 a 64 años: la oportunidad de una vida digna

Nuestra presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha dejado claro que las reformas prioritarias que ha planteado para el inicio de su administración están diseñadas para solidificar el proyecto de la Cuarta Transformación. Entre estas reformas, destaca el apoyo económico bimestral a mujeres de 60 a 64 años.

La doctora Sheinbaum nos ha convovado a senadores y diputados federales electos de la coalición Sigamos Haciendo Historia a regresar a nuestros territorios y no escatimar esfuerzos para difundir las reformas prioritarias que se aprobarán en septiembre.

Estas reformas, además del apoyo económico bimestral a mujeres de 60 a 64 años, incluyen la reestructuración del Poder Judicial, una beca universal para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria pública, la reforma a la Ley del ISSSTE para aumentar el pago de pensiones a los trabajadores del Estado y la política de no reelección.

Específicamente, el apoyo económico bimestral a mujeres de 60 a 64 años, tiene como objetivo principal reconocer el trabajo en el hogar y garantizar su bienestar económico. Las mujeres en este rango de edad recibirán un apoyo equivalente a la mitad de la pensión para adultos mayores, es decir, 1,500 pesos mensuales.

La implementación comenzará con las mujeres indígenas y las de los sectores más vulnerables, hasta llegar a 2.6 millones de mujeres en 2026, lo que representará la cobertura universal. Otro gran objetivo de este programa es coadyuvar a la independencia económica de estas mujeres, previo a que sean beneficiarias de la pensión de adultos mayores, una vez que cumplan 65 años.

Esta reforma implica no sólo un alivio económico, sino también un reconocimiento social a las mujeres que han dedicado su vida al cuidado del hogar y la familia. En palabras de nuestra virtual presidenta: "Quienes me acompañaron en la campaña saben que preguntaba en las plazas públicas quiénes somos las que principalmente —aunque no debería ser así— cuidamos de los hijos: las mujeres; quiénes somos las que siempre mantenemos el hogar unido: las mujeres. Y en estas reuniones siempre decía: ¿Quién reconoce este trabajo? Y contestaban: ‘Nadie’. Y decía: Cómo va a llegar una mujer Presidenta, pues por primera vez vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas".

Una vez que asuma el cargo de diputada federal, en septiembre próximo, apoyaré decididamente esta reforma prioritaria, que significará saldar una deuda histórica con quienes han dedicado su vida al cuidado del hogar y al bienestar de sus seres queridos, sin recibir el reconocimiento que merecen. Esta medida, sin duda, es un acto de justicia y me comprometo a luchar para que sea una realidad tangible en la vida de cada una de estas mujeres.

En la 4T, entendemos que el progreso de una nación se mide por el bienestar de su gente. Mi trabajo en el Congreso será asegurar que esta reforma se implemente de manera efectiva, para garantizar que cada mujer mexicana que tenga entre 60 y 64 años, tenga la oportunidad de vivir con dignidad.

Este nuevo gobierno, que está a unos meses de entrar en funciones, tiene la clara determinación de promover la justicia social y la igualdad de oportunidades para todas y todos. Con esta reforma, indudablemente, seguiremos construyendo un México donde las mujeres sean reconocidas, valoradas y apoyadas.

No solamente somos un proyecto político, somos un movimiento de justicia social que está poniendo en el centro a las personas, especialmente a las mujeres que han sido históricamente desatendidas. Sabemos que cuando una mujer avanza, avanza toda la sociedad.

Nuestro movimiento se nutre de la fuerza y el espíritu de las mujeres mexicanas. Son ellas quienes han levantado la voz, quienes han exigido un lugar justo en la historia y quienes continúan luchando por un mejor mañana. Éste será un reconocimiento a su labor y el cumplimiento de nuestro compromiso de no dejar a nadie atrás. La 4T es una promesa de cambio real, la esperanza de que las próximas generaciones vivirán en un México más justo, más equitativo y, por lo tanto, más próspero.

POR GABRIELA JIMÉNEZ

DIPUTADA FEDERAL ELECTA

@GABYJIMENEZMX

EEZ