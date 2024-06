Primer debate. Entre demencia y senilidad

‘20 años no son nada’, sentencia el tango. Pero el ver a Biden y a Trump discutir nos recuerda que hay asuntos y personas que no resisten el paso de los años. En este caso, ninguno de los dos. Escucharlos resultó como un paseo entre la demencia y la senilidad; entre incoherencias y mentiras. Trump, un manipulador contumaz; Biden, absolutamente perdido en su vejez.

La sociedad y la democracia en Estados Unidos se quieren suicidar. No hay más. No hay otra explicación. Ninguno de los mencionados personajes deberían estar contendiendo por liderar ese país (Ni Biden ni Trump, y les digo porqué | El Heraldo de México https://heraldodemexico.com.mx/opinion/2024/3/12/ni-biden-ni-trump-les-digo-porque-584986.html).

Los primeros 15 minutos del debate destrozaron a Biden. No lo hizo Trump, sino el paso de los segundos. Se le vio perdido, trastabillando y formulando preguntas incomprensibles. Que el anaranjado señor no desaprovechara la oportunidad para burlarse de él solo era de esperarse.

No importó que después el actual presidente estadounidense tomara una posición donde dio mejores argumentos, tanto por cuanto a perspectivas de evolución política, como respecto economía y temas sociales; pero no se le vio con fuerza.

Por ello al ex mandatario le significó ningún costo el sinfín de mentiras que soltó. Empezando con que su economía fue la mejor de “toda la historia del país”. De hecho, el final de su periodo registró récord de pérdida de empleos no visto desde la gran depresión. Y no fue por el COVID ya que mismo antes del 2020 Estados Unidos ya perdía empleos. Pero para este Trump, todo lo que hizo fue lo más grande, lo mejor; genial e increíble. Toda una exageración como exageración es decir que ahora Estados Unidos es el peor país del planeta gracias a Biden. Olvida que quien ha disminuido la inflación sin llegar a una recesión es el actual mandatario norteamericano.

Mentira y cinismo del señor Trump porque, ante la pregunta de si él tuvo que ver en aquel fallido intento de la toma del Capitolio de hace 4 años, dijo que no y culpó a la legisladora Nancy Pelosi de ser la culpable de ello, trastocando lo que la entonces legisladora comentó en un documental.

Llamaron poderosamente la atención dos cuestiones: (1) que la única vez que se refirieron a México (acuerdos que logró Trump en materia migratoria y la tecnología que pide Biden para la frontera), no fue porque seamos su primer socio comercial…. Grave y preocupante. (2) Que con respecto a la invasión a Ucrania, Trump se salió con la suya y en ningún momento se dijo que el primer culpable de la guerra y la tragedia sin precedentes fuera Vladimir Putin.

Biden señaló lo poco apto que es Trump para ser reelecto cuando más de 40 integrantes de lo que fue su primer círculo republicano, hoy no lo apoyarían. Sin embargo fue incapaz de aniquilar al ex presidente en materia de su política de salud, que finalmente es lo que podría inclinar el voto de los electores a su favor.

Cuatro veces seguidas —CUATRO— le preguntaron a Donald Trump si respetaría los resultados de la elección; esquivó las respuestas. Al final dijo que ‘solamente si se trataban de elecciones limpias y legales’. Ya se sabe, respuesta típica de demagogos autoritarios

Ni Biden ni Trump deberían ser presidentes de los Estados Unidos. Triste ver que Biden busca la reelección cuando ya no tiene la entereza para contrarrestar al fascistoide de Trump. Terrible constatar que mismo con las mentiras que dice este último tanta gente confía en él.

¿Se está a tiempo para sustituir a uno y que ese derrote al contrincante? Y es que al final, independientemente de la edad; lo fundamental es la tragedia que significa que alguno de ellos sea el próximo presidente de los Estados Unidos.

Tres en raya

La preocupación por la salud de Biden no disminuyó, alcanzó nuevos niveles. Primera vez que un presidente debate con un expresidente; primera vez que se ve a los mismos candidatos en las elecciones cuatro años después. Primera vez que se da un debate presidencial antes del arranque formal de las campañas. La preocupación ante el desprecio de Trump por la democracia no disminuyó, alcanzó nuevos niveles.

Al mismo tiempo que ellos debatían, Robert F. Kennedy Jr., candidato independiente, mantuvo en “X” el verdadero debate… un espacio que más de 115,000 personas escucharon.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

