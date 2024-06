Marketing, súper héroes y regulación

Mientras el editor en jefe de Marvel, C.B. Cebulski, presentó emocionado en Asia latas y botellas de Coca-Cola intervenidas por parte de dibujantes de clase mundial con los legendarios superhéroes como Iron Man o el Capitán América, como parte de la alianza global entre la marca de bebidas y la llamada “La Casa de las Ideas”, en nuestro país esta alianza se ha reducido a incluir únicamente en los empaques del refresco de cola el logo de Marvel, ello para respetar los lineamientos impuestos por la legislación mexicana a la industria de alimentos y bebidas, en los que se restringe la aparición de mascotas y/o personajes en los empaques.

La compañía enfocará sus esfuerzos en otro tipo de actividades para reforzar el contacto con los fans del cómic, adultos ya en su mayoría. Dicen que tus derechos terminan donde empiezan los de los demás, y en el caso de los coleccionistas mexicanos tendrán que aguantar las ganas de tener su lata con

Pantera Negra o Deadpool y respetar la ley promovida por los críticos de la mercadotecnia moderna, en fin.

SIGUEN LAS INCONFORMIDADES

La situación en el puerto de Manzanillo no ha logrado solucionarse. Empresas y operadores no han dejado de señalar que bajo la administración del almirante Mario Alberto Gasque Peña las decisiones y el trato inequitativo entre las compañías se ha intensificado.

Al frente de este grupo está José Domingo Sánchez Salinas, que reporta como asesor directamente a la dirección general. También le acompaña Paul Mendoza, gerente de operaciones y Alfonso Gil Medina, gerente jurídico. El contralmirante retirado Jesús Ortiz Estévez, que no forma parte de la estructura de la ASIPONA, se ha convertido en una piedra en el zapato para los empresarios portuarios incluso desde la administración del ex director del puerto, el ex almirante Salvador Gómez Meillón, quien fue removido de su cargo el pasado mes de enero. El Puerto de Manzanillo desde el 2023 es considerado como el más importante de toda América Latina, ahí la importancia de atender los distintos señalamientos de operadores y maniobristas.

DEUDORES SEXENALES

¿En México quién puede comprar inmuebles sin comprobar los recursos que utiliza? En unas semanas el Servicio de Administración Tributaria (SAT) al mando de Antonio Martínez Dagnino y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a cargo de Pablo Gómez difundirán una lista de personajes con estas prácticas. Se darán detalles de estas maneras de evadir responsabilidades como los “factureros” Álvarez Puga-Gómez Mont, y otros nombres menos conocidos públicamente pero que han provocado que se abran carpetas de investigación particularmente en el Estado de México por presuntos fraudes.

POR JAIME NÚÑEZ

JAIME_NP@YAHOO.COM

TWITTER: @JANUPI

