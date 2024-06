¿Será que Claudia tiene buen revés?

Si bien el inquilino de Palacio negó su intervención en todo este proceso, no sería la primera vez que mienta. Por eso en días pasados les comenté que los nombramientos de los secretarios de Seguridad, Gobernación, Sedena y Marina son los que nos darán certeza sobre la verdad o no de la declaración del primer mandatario (https://www.sdpnoticias.com/opinion/claudia-le-pavimenta-el-camino-a-el/), pero al mismo tiempo sobre la estrategia de gobierno que piensa seguir Claudia Sheinbaum (esto es, si aquel la deja asumir el poder).

Habrá que esperar casi hasta finales de septiembre para saber sobre las definiciones de estos dos últimos cargos. Me refiero a los de las Fuerzas Armadas. Analicemos, entonces, las otras dos carteras pues también nos darán importantes pistas.

Se sabe de antemano que Claudia quiere a Omar García Harfuch en Seguridad y que Andrés Manuel no lo ve como la mejor opción. ¿Anunciar la definitiva incorporación —en los hechos ya ocurre— de la Guardia Nacional a la Sedena fue lo que determinó el desempate en esa decisión? Probablemente. ¿Pero de qué le servirá la SSyPC a García Harfuch (y GH a Seguridad) sin la GN, como no sea dedicarla primordialmente a espiar y perseguir a disidentes y críticos del régimen? Porque seamos francos, sin contar con el comando de fuerzas del orden, la Secretaría de Seguridad en estos momentos no sirve para mucho más.

Así, dado que queda dicho que el precio de que García Harfuch quede en Seguridad es que la Guardia Nacional se integre de forma absoluta al ejército, la pregunta obligada es: ¿Sheinbaum prepara la RECREACIÓN de una policía federal? ¿Es esa la apuesta? ¿Su revés? ¿Veremos a partir de octubre la misma serie de reformas históricas que ya vimos antes con la Cuarta Transformación pero ahora a la inversa? La aseveración de Claudia de “consolidar la GN como parte de la SEDENA” así se entendería. No puede estarle avisando a los sobrevivientes del 68 y a todos los universitarios que claman “dos de octubre no se olvida” que la militarización de la Guardia Nacional va con todo y por todos A MENOS QUE sea para relegarla exclusivamente a funciones —con los sueldos y las prestaciones de la Sedena, eso sí— de defensa del territorio nacional y NADA MÁS.

Y es que la afirmación del presidente hoy ya nadie la compra. Supongo que Sheinbaum menos. “Si se queda Guardia en SSPC se va a echar a perder”, dice AMLO. Lo que ocurre es que hay suficiente evidencia de que esa corporación ya está muy echada a perder…

Hablemos ahora de Gobernación. Cada vez suena más el nombre de Rosa Icela Rodríguez. Gente de toda la confianza de López Obrador y con quien la futura presidenta ya no mantiene la mejor de las relaciones. Si ella llegara a ocupar dicha cartera quedará claro quién decidió. ¿Mas importará esa cartera? Después de todo, esta ha sido ocupada recientemente por alguien que la hace simplemente de repetidora presidencial. Me refiero a Luisa María Alcalde. ¿Será que con Sheinbaum habrá que prestar más atención a la definición de los SUBSECRETARIOS que a la titularidad de la dependencia?

Solo falta comentar la designación de los titulares de la Secretaría de la Marina y de la Defensa Nacional. ¿Veremos a la futura presidenta tejiendo reformas y acciones para ACOTAR las funciones de las Fuerzas Armadas a la defensa de México ante embates del exterior? ¿El fenómeno de la migración de centroamericanos —y de otras nacionalidades— como parte de ello? Pongamos atención a quién designará ella como próximo subsecretario de asuntos migratorios y la coordinación que le exigirá a los militares y marinos con esta subsecretaría. Lo demás es paja.

En resumidas cuentas: ¿cuenta Claudia con un tan buen revés que le permita: (1) acotar las funciones de las Fuerzas Armadas (incluyendo a la GN) exclusivamente a la defensa de territorio nacional de los embates del exterior; (2) construir una nueva corporación policial nacional, dándole la vuelta a la Sedena; (3) tratar el tema de migración como uno de seguridad nacional; (4) ir acotando el presupuesto de Sedena y Marina, elevando el de Seguridad Pública policiaca y otros ámbitos de la administración pública; (5) dejar a las Fuerzas Armadas como administradores de empresas del Estado, lo que nada importaría mientras estas no sean productivas?

TRES EN RAYA

-Marcelo Ebrard se preinaugura mintiendo como secretario de Economía. Dijo que México está recibiendo una Inversión Extranjera Directa superior a los años anteriores y que la reforma al Poder Judicial no afectará las inversiones… ¿A quién le habla? ¿A quién quiere engañar? Ciertamente no a quienes serán sus interlocutores de otras latitudes.

-Alicia Bárcena, actual canciller y próxima secretaria de Medio Ambiente, dice que México debe “moverse del extractivismo a la sustentabilidad”. Olvida que la construcción del Tren Maya significó una afectación ambiental de casi 200 mil hectáreas. Esboza una política sobre el agua, pero nada menciona sobre el uso intensivo que hace este gobierno del combustóleo para la generación de la electricidad.



-Más allá de si su gabinete está conformado por moderados, radicales, amigos o enemigos, no olvidemos que los titulares se pueden cambiar en cualquier momento. Lo fundamental es el poder que Sheinbaum adquiera (y qué tanto se resista López Obrador a dejar el poder). Porque, más allá de eso, ¿qué tanto importa realmente el gabinete? Ahí tienen al sexenio que culmina: salvo por lo que le ha dictado Luis Crescencio Sandoval a su ‘comandante en jefe’, AMLO solo tuvo a sus secretarios para puro ornato.

