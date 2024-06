Que comience la fiesta en América

Esta tarde arranca la máxima justa de América. El silbatazo inicial del torneo se dará en Atlanta cuando la selección argentina enfrente a Canadá, con Lionel Messi como protagonista, defendiendo al vigente campeón y comandando a la albiceleste en busca del bicampeonato. La competición tiene una magia especial y el roce con el que se disputa es inigualable.



Hoy por hoy, son muy claros los favoritos: Uruguay y Argentina son las escuadras que están en el mejor momento. Lo que ha hecho Lionel Scaloni con su equipo es increíble, y lo poco que ha mostrado Marcelo Bielsa al frente del conjunto charrúa es muy interesante. Parece que el plantel ya tuviera tiempo bajo su mando; su ideología ha encajado a la perfección en el vestuario.



Por supuesto, hay combinados que en lo absoluto se pueden descartar, como Colombia y Brasil. El cuadro cafetalero está en un buen momento, con nombres como Luis Díaz, Jhon Arias, Kevin Castaño, James Rodríguez y Miguel Borja, quien está intratable con River Plate, siendo el segundo máximo goleador de la Copa Libertadores.



Del lado de la verdeamarela, las cosas no les han salido últimamente. Actualmente ocupan la sexta posición en las eliminatorias para la Copa del Mundo del 2026, pero pese a ello, los nombres y la calidad de jugadores que tienen a su disposición son espectaculares. Rodrygo, Vinícius Jr., Lucas Paquetá y Endrick encabezan un ataque de miedo. Veremos si Dorival Junior puede sacar lo mejor de su plantel para el certamen.



En la Copa América, las selecciones acceden directamente a cuartos de final; no hay octavos de final y se clasifican sólo los dos primeros lugares de cada grupo.



El Grupo A incluye a Argentina, Perú, Chile y Canadá. El claro favorito para liderar el sector es la albiceleste y el otro pase se lo disputarán con todo los peruanos y chilenos. No se ve cómo el conjunto de la hoja de arce pueda pasar a la siguiente ronda.



En el Sector B están México, Ecuador, Venezuela y Jamaica. En el papel, el Tri y los ecuatorianos deberían pasar de ronda, pero la realidad es que aquí puede pasar de todo, nada podría llegar a sorprender. La escuadra nacional tiene la presión a tope y Jaime Lozano sabe que si no acceden a cuartos, su cargo como director técnico estaría en peligro. Ojalá les vaya bien, pero este equipo está desganado y no le genera ningún sentimiento a la afición.



En el Grupo C están Estados Unidos, Uruguay, Panamá y Bolivia. Sería realmente una sorpresa que el conjunto charrúa y las barras y las estrellas no estén en la siguiente fase. Gregg Berhalter tiene una muy buena selección, con un gran proyecto liderado por Christian Pulisic “Captain America”.



Y por último, el Sector D está lindo con Brasil, Colombia, Paraguay y Costa Rica. Si no hay alguna sorpresa grande, los cariocas y cafetaleros estarán entre los ocho mejores equipos del campeonato.



Lo que transmite este torneo es algo bello, es ese roce lindo que tiene cada partido, y a pesar de no ser espectacular el nivel en la cancha, los jugadores meten una garra impresionante por defender sus colores. Que arranque la fiesta de América.

POR MARIANO TORRES

EEZ