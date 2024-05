Mañana es 10 de mayo y en México hay celebración por todos lados para reconocer a las mujeres que nos dieron la vida, el dilema que me invade es ¿cómo estar de fiesta cuando tienes una mala relación madre hija?

En México, el primer mandamiento con la madre es agradecer porque nos dio la vida y el segundo, comprender que nos dieron el amor y cuidado que estaba a su alcance, aspectos que me parecen adecuados, lo pasado, pasado, pero ¿qué pasa que aunque tengas estas cosas claras, la relación con ella no es fácil?

La relación con las madres es como cualquier otra, está llena de expectativas; como hija desearía que me consolará en los momentos duros, más que me dijera lo que debo hacer o me criticará por la decisiones que tomó, y ella desearía tener una hija que la apoyará en todo lo que necesita e hiciera todo lo que ella considera es correcto para mí.

¿Por qué no me llevó bien con mi mamá? Porque me cuesta trabajo aceptarla tal cual es, y me he sentido culpable por ello, sin embargo la rebeldía es parte del proceso natural de ser hija, ya que estoy intentando crear una identidad en apariencia, distinta a ella, en especial me he esforzado por modificar aquello que me lastimó, sin dejar de reconocer lo positivo.

¿Cómo mejorar la relación entre madre e hija adulta?

Será difícil que mi mamá me deje de ver como una niña que necesita ser corregida y yo de necesitar su comprensión, en medio de esa batalla me resta aprender a amarla, un sentimiento que no puede nacer del solo hecho de que alguien te haya dado la vida, se construye.

Y…¿Cómo es esto del amor entre madre e hija? De acuerdo con una reciente lectura que hice de una investigadora humanista, la conexión sana que podríamos llamar amor, se basa principalmente en la escucha.

Escuchar es poner atención a lo que una persona nos está compartiendo, es muy diferente de solo oír, esto último es como estar ahí, pero pensando en tus asuntos o pensando en lo siguiente que vas a decir.

Reconozco que lo que más me ha costado es aprender a escucharla, dejar de tomarme las cosas personales y querer tener la razón, dice un dicho ¿quieres tener la razón o ser feliz?

Algo que me facilitó un poco este ejercicio de escucha, es haberle comunicado que se está relacionando con una mujer adulta, libre de tomar decisiones y que tiene una vida propia en la que los regaños ya no aplican, lo cual, no la hizo muy feliz, pero en la medida que puede lo trata de entender.

Otra medida que he tomado para mejorar mi relación madre hija es darnos espacio, nos vemos una vez al mes por algunas horas, esto me ha permitido evitar caer en confrontaciones. También he tratado de hacer encuentros lúdicos, pongo un juego de mesa de por medio para evitar caer en conversaciones tóxicas.

Por último, he aceptado que tener una buena relación madre e hija no depende de mí en su totalidad, puedo trabajar lo que me corresponde para que las cosas vayan mejor, pero no podré resolver la parte que le corresponde.

Como pueden leer, aún no tengo una solución total para este dilema de mejorar la relación madre e hija, pero estoy contenta porque tengo la disposición de sanar y conforme tenga más herramientas podré sentirme tranquila en cómo me relaciono con ella.

POR DULCE ELENA GALINDO VILLA

@DULCEGALINDOVILLA

