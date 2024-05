El problema que quieren ocultar en el Azteca de cara al Mundial

Hablar de la propiedad de los palcos y plateas del estadio Azteca no es como hablar de si una jugada fue o no fuera de lugar, no se trata de una cuestión de apreciación o de una polémica futbolística por el error de un árbitro se trata de una cuestión legal en la que aquellas personas que poseen el título de propiedad de los palcos y de las plateas del Estadio Azteca tienen todo el legítimo derecho de ir a la copa del mundo 2026 pese a que la FIFA intenta quitarles ese derecho.

Hace unos días tuve la oportunidad de platicar con Roberto Ruano quién es secretario de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas, quien junto con Manuel Negrete, el ex futbolista y el seleccionado mexicano, están haciendo la labor para evitar que haya una más de las injusticias y atropellos en nuestro país.



La situación es tan simple como que si tienes el título que acredita la propiedad de dichos espacios en el Estadio Azteca tienes toda la oportunidad de ir a los eventos que tú quieras porque así lo estipula el contrato de compraventa que se adquirió justo antes de que se inaugurara el inmueble. Hay que recordar que Emilio Azcárraga Milmo vendió los palcos del Estadio Azteca para financiar el proyecto ya que económicamente no le era posible alcanzar lo que necesitaba para terminarlo.



Estos títulos de propiedad son vigentes por 99 años es decir todavía hay mucho pero mucho tiempo para que las personas que los adquirieron puedan disfrutar de sus propiedades dentro del estadio ya sea en un partido del América, del Cruz Azul, de la selección nacional, de algún concierto o incluso si vuelve a venir el Papa y se presenta ahí en Santa Úrsula.



El mensaje de la Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas es muy claro no se van a dejar no van a permitir que la FIFA atropelle sus derechos y les quite lo que por el dinero que pagaron, les pertenece. Porque ya ocurrió en el Mundial de México 1970 y en el Mundial de 1986 tampoco querían hacerles válidos sus títulos de propiedad y al final bajo derecho lograron estar en los partidos que ellos quisieron en sus palcos en sus plateas.



Lamentablemente ha habido algunos de los propietarios de estos lugares en el Azteca que de alguna manera fueron convencidos para hacer algún cambio en su título de propiedad y en ese cambio perdieron todos esos derechos de los cuales ahora les permitirían tener la posibilidad de entrar a los partidos de la Copa del Mundo de 2026.



Una lástima para aquellos que se dejaron y que no se asesoraron legalmente o con esta asociación que preside Negrete y de la que Ruano es secretario. Porque de alguna manera les han jugado chueco y les han quitado la oportunidad de disfrutar su tercer mundial con la propiedad que adquirieron antes de la construcción del estadio Azteca.



Problemón que se viene para el comité organizador de la Copa del Mundo 2026 en la Ciudad de México y el Azteca, problemón que se viene para la FIFA, problemón que se vienen para las autoridades si es que no se respeta como se debe los títulos de propiedad de todas y cada una de aquellas personas que tienen el original en el que se establece que podrán hacer uso de estos palcos y de estas plateas por los siguientes 99 años a partir de su compra.



Esto tiene que resolverse rápido ya que está muy cerca de arrancar la venta de boletos para el Mundial del 2026 y en la zona de hospitality es decir el VIP son los lugares en esos palcos los que se supone que van a vender con toda la experiencia que ya conocemos que hay en cada uno de los partidos de la Copa del Mundo.



¿Cómo le van a hacer? ¿Qué es lo que van a vender y prometer? Solamente el tiempo nos lo dirá pero lo que es un hecho es que ni la FIFA ni el Estadio Azteca ni nadie puede quitarle a la gente que tiene título en la mano esos palcos y esas plateas.

