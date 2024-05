La mentira de Máynez

Por más que una mentira se repita mil veces, sigue siendo mentira. Eso sucede con la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano. La rodea la mentira, la simulación y el engaño.

El candidato de MC, que llegó a la contienda presidencial de rebote, sabe que no ganará. No tiene oportunidad. Sabe también que no está en segundo lugar, ni se encuentra cerca de estarlo. Y sabe que llegará tercero. Sabe, además, que desempeña un rol y sigue un guión que alguien más escribió, con dos objetivos: salvar el registro (alcanzar más del 3% de la votación) y dividir el voto opositor para favorecer a la 4T.

Jorge Álvarez, como era conocido en su natal Zacatecas, que adoptó el Máynez con mayor fuerza desde hace un par de meses, cuando entró en escena, está donde está porque así lo decidió alguien más. Lo pusieron porque no cuajó ni el plan A, ni el B, ni el C, ni el D en su partido: Samuel García no pudo ser candidato, Marcelo Ebrard los bateó, igual que Patricia Mercado y Luis Donaldo Colosio.

Pero su arribó a la boleta presidencial tampoco fue casualidad. Él y su candidatura, construida por Samuel y Dante Delgado, con el visto bueno de la 4T, tiene una razón de ser cada vez más evidente: atacar a Xóchitl Gálvez. No es coincidencia que en los debates, Álvarez Máynez se refiera como “doctora Sheinbaum” a la candidata de Morena y a Xóchitl sea incapaz de llamarla por su nombre, y se refiera a ella como “la candidata del PRIAN”.

Tampoco es coincidencia que el aspirante de MC y su equipo construyan la idea de que “ya está en segundo lugar” en las preferencias, a pesar de que no hay una sola medición nacional -y vaya que hay encuestas para todos los gustos- que lo coloque ahí.

Revisar la trayectoria política de Álvarez Máynez ilustra la camisa de fuerza en la que está metido y ayuda a comprender por qué hace lo que hace y dice lo que dice.

Antes de ser cobijado por su compadre Samuel, y arropado por Dante, el candidato tuvo un primer “padrino” que impulsó su carrera en Zacatecas: Ricardo Monreal. El vínculo se remonta al periodo 2001-2004, cuando el padre del hoy candidato, Manuel Felipe Álvarez -entonces alcalde del municipio de Guadalupe por el PRD-, y Monreal lo impulsaron como candidato a regidor por el sol azteca, cuando el ahora senador ya era gobernador.

Ese fue el primer acercamiento del joven con Monreal, quien tiempo después lo apoyó para ser otra vez regidor y después diputado local, pero por la alianza PRI-Verde-Panal.

Más tarde, abandonó el PRI para irse a Convergencia (el antecedente de MC) y quiso ser alcalde de Guadalupe (como su papá), pero no lo consiguió. En aquel momento ese partido, abierto aliado de López Obrador (a quien postuló en 2006 y 2012), tenía en Monreal a su coordinador en la Cámara de diputados. Él se trajo a Álvarez Máynez a la CDMX y lo acercó con Dante, con quien Monreal tiene un estrecho vínculo político y afectivo desde hace años.

Dante le vio futuro, lo adoptó en la dirigencia de MC y lo postuló en 2015 como diputado.

Tras el fracaso de la candidatura de Samuel para la presidencia, Dante reconstruyó su acuerdo político con la 4T. No es ningún secreto el apapacho de Palacio al gobernador de NL, pero cuando el gobernador quedó a medio brinco y no logró la postulación, necesitaba mantener el pacto y darle viabilidad. El arreglo, entonces, entre Dante -Monreal fue impulsar a Máynez para ofrecer a Sheinbaum una oposición leal y arrebatar votos a Xóchitl.

Esa negociación fue una carambola de varias bandas que, en primer caso, permitió a Monreal asegurarle su lealtad absoluta a Claudia.

El dividendo del acuerdo, pues, lo comparten Dante y Monreal. ¿Y a Máynez qué le prometieron? La candidatura al gobierno de Zacatecas.

Por eso juega el papel que juega; dice lo que dice y hace lo que hace.

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

PAL