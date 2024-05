Estados Unidos y el veto en la ONU

Estados Unidos nuevamente da de que hablar en el plano internacional al vetar la petición de Palestina para adherirse a la Organización de la Naciones Unidas (ONU).

Palestina fue aceptada como Estado observador de la Asamblea General de la ONU en 2012, lo que permitió a su representante participar en debates con voz, pero sin voto. La última vez que Estados Unidos tuvo un comportamiento similar, fue al vetar en 1976 la entrada a las Naciones Unidas de Vietnam.

En este mismo espacio hemos cuestionado la facultad de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU para vetar resoluciones. Hace una semana Estados Unidos al vetar el proyecto de resolución del Consejo, volvió a dejar al descubierto la fragilidad del organismo internacional para tomar decisiones en beneficio de la comunidad internacional.

El proyecto de resolución redactado por Argelia recomendaba la admisión del Estado de Palestina como miembro de la ONU, sin embargo, esta fue bloqueada por ese derecho tan cuestionado de veto que tienen un grupo privilegiado de cinco miembros de la ONU y, desde luego, por los prejuicios de los Estados Unidos.

Se dieron en total 12 votos a favor y dos abstenciones, incluidos el Reino Unido y Suiza. Los Estados son admitidos como miembros de las Naciones Unidas por decisión de la Asamblea General por recomendación del Consejo de Seguridad, de conformidad con la propia Carta de la ONU.

Esta solicitud se da en el marco de la ofensiva bélica israelí en la Franja de Gaza, donde han muerto ya más de 34,000 palestinos. Por ello, y dado que en la política no existen las coincidencias, la cancillería de Israel anunció que convocará a los embajadores de los países del Consejo de Seguridad que votaron a favor de la adhesión de los palestinos a Naciones Unidas como Estado de pleno derecho.

El motivo será expresarles una enérgica protesta. Los embajadores que serán convocados son el de Francia, Japón, Corea del Sur, Malta, la República Eslovaca y Ecuador. Otra vez, se mezclan interés políticos y conflictos entre naciones, en lugar de prevalecer los principios consignados en la Carta de las Naciones Unidas como son estas normas de ius cogens de la prohibición de la fuerza para dirimir controversias o buscar la paz y la seguridad internacionales.

El conflicto entre israelíes y palestinos se remite a la declaración de independencia de Israel en 1948, país que desde su fundación ha experimentado conflictos con sus vecinos, principalmente con países árabes y musulmanes.

Un conflicto que, aunque nació el siglo pasado, ha estado latente durante décadas y al parecer no se ve un fin a la vista, por lo menos a corto o mediano plazo, producto de la radicalización de Israel y países vecinos.

Las tensiones entre Israel y los palestinos han existido desde antes de la fundación del estado de Israel. Miles de personas han muerto de ambos lados y muchas más has resultado heridas, pero al parecer no aprenden o no quieren hacerlo.

Mientras que el ser humano no aprenda a convivir con otras personas que piensen diferente, que tengan diferentes costumbres o incluso otro color de piel, se seguirán cometiendo los mismos errores y no se logrará la tan ansiada paz mundial. Por eso la polarización y la radicalización no llevan a nada bueno.

Todo aquel gobernante que divide, que polariza, no es un buen líder, ya que invita a enfrentamientos entre seres humanos que deberían respetarse y buscar juntos el bien común a pesar de sus diferencias.

POR EDUARDO MACÍAS GARRIDO

