Cambió de opinión el presidente López Obrador sobre cómo cerrará su sexenio. Había dicho que realizaría una “gira del adiós” recorriendo las 32 entidades del país, pero reculó. Resulta que dice tener muchos pendientes, como obras de infraestructura aún por concluir y la preparación de la entrega recepción al próximo gobierno, por lo que su despedida será con dos actos en el Zócalo. Tendrían lugar el 1 y el 15 de septiembre. Y el último día de su gestión habrá mañanera.

Nahle rehuye foros neutrales

Política de avestruz aplica la candidata de Morena al gobierno de Veracruz, Rocío Nahle, a raíz de los escándalos sobre múltiples inmuebles de lujo presuntamente de su propiedad. Ayer, dejó plantados a los asistentes a los Diálogos Ciudadanos Gobernadores 2024, organizado por la Coparmex, en Boca del Río. Alegó problemas de agenda.

Villegas, de marchante en China

Nos dicen que el gobernador de Durango, Esteban Villegas, anda en China, muy orondo. Pero la noticia es que ofrece terrenos del estado, energía, agua y hasta tren a empresas de ese país para que instalen fábricas y plantas. Y no gustó mucho a nuestros vecinos del norte, que mantienen una competencia económica con ese tigre asiático.

Libre de culpa

Totalmente exonerada quedó la ex titular de la Sedesol, Rosario Robles. El Noveno Tribunal Colegiado negó a la ASF un amparo para revertir la absolución que se le otorgó hace un año a la también ex jefa de Gobierno. Con eso se termina el proceso en su contra y se ratifica que no incurrió en delito alguno, derivado de la estafa maestra.

Temen que sea un juanito

Sustituyó Homero Alonso Flores Ordóñez a Francisco García Cabeza de Vaca en la candidatura plurinominal al Senado. Sin embargo, nos hacen ver que podría tratarse de un “juanito”, pues desde 2014 colabora con el exgobernador y actualmente era su coordinador de asesores. Prevén que su jefe político siga siendo el prófugo panista.

CNDH repite críticas a EU

Reapareció la CNDH, de Rosario Piedra, para sumarse a las críticas del presidente López Obrador al Departamento de Estado de EU, por su reciente informe de derechos humanos. La instancia no dice nada diferente a lo ya dicho por el mandatario durante tres días; sólo añade que la situación es culpa del modelo neoliberal.

Priista denuncia a Alito

Otro conflicto interno enfrenta el dirigente del PRI, Alejandro Moreno. La diputada federal de su partido, Montserrat Arcos Velázquez, lo denunció ante la Fisel por violencia política de género y presunto desvío de $32 millones. Dese por descontado que la legisladora renunciará al partido, como han hecho otros priistas agraviados.

