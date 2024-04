Morena se roba 40 mil millones de pesos ahorrados por los mexicanos

Esta semana legisladores de morena y aliados aprobaron la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar (Fondo) que recopilará alrededor de 40 mil millones de pesos de las cuentas de los trabajadores mayores de 70 años que no reclamen su ahorro para el retiro.

Efectivamente, el oficialismo pretende quitarle a los mexicanos sus ahorros para poder usarlos como les dé la gana. ¡Son unos hampones abusivos!

Los morenistas son capaces de cualquier cosa con tal de permanecer en el poder, como es época de campañas una vez más quieren engañar a los ciudadanos diciendo que no tocarán las afores.

Fraudulentamente argumentan que el Fondo se creará con las cuentas abandonadas o inactivas por más de 10 años. ¡Es mentira! Y de cualquier manera ¿Qué más le da al gobierno si alguna persona no quiere retirar su dinero, o si su cuenta está inactiva? Ese no es problema del gobierno y no tiene por qué meterse.

A través de actuaciones arbitrarias e inconstitucionales y sin motivo ni justificación alguna, el oficialismo busca privar de sus ahorros a los mexicanos. Es inaceptable que el inquilino de Palacio pretenda literalmente asaltar a los trabajadores que durante años y con tanto esfuerzo han logrado guardar un poco del dinero obtenido durante toda su vida profesional. ¡Hago un llamado a todos los mexicanos para que estén alertas!

En Acción Nacional estamos a favor de los trabajadores, de la clase media, jamás apoyaremos iniciativas que busquen dañar la calidad de vida de los ciudadanos.

El gobierno no puede seguir abusando de los mexicanos ni tener cada vez más control y poder. Como lo hemos hecho en otras ocasiones, presentaremos una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impedir la creación y operación del Fondo pues es bastante cuestionable.

Es evidente que el gobierno morenista está tendiendo una trampa para quedarse con los ahorros de por lo menos 2.2 millones de mexicanos.

#MiAforeNoSeToca

POR MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO

SECRETARIA DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL CEN DEL PAN

@MARIANAGC

