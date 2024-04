Brecha digital. Un reto para la educación y la sociedad

En el tejido de la sociedad contemporánea, donde la digitalización se erige como la columna vertebral de una nueva era, emerge y es preciso atender, una problemática determinante: la brecha digital. Este abismo, que separa a las personas según su acceso y competencia en el uso de tecnologías de la información y comunicación (TIC), se presenta como un desafío mayúsculo para la educación y la sociedad en su conjunto.

A primera vista, la brecha digital puede parecer una cuestión de infraestructura; sin embargo, es un fenómeno complejo que engloba diferencias económicas, educativas, geográficas y culturales. Porque, es claro que no se trata únicamente de quién posee un dispositivo electrónico y quién no, sino de quién tiene la capacidad de navegar en el vasto océano de la información digital y quién queda a la deriva, sujeto a la vorágine de las corrientes y mareas de una sociedad cada vez más digitalizada.

La educación, ese faro de la civilización que ilumina el camino hacia el desarrollo y el progreso, se encuentra en la encrucijada de esta transformación y evolución.

Las aulas, de antaño custodias del saber impreso y del aprendizaje cara a cara, deben ahora reinventarse como espacios híbridos, donde lo digital y lo físico convivan armoniosamente y, a veces, se confundan. Pero, ¿cómo navegar esta transición cuando parte del alumnado se ubica en islas de desconexión?

El desafío es titánico. Requiere de una estrategia global, polifacética y transversal que no solo aborde la dotación de infraestructuras tecnológicas en escuelas y hogares, sino también la formación de docentes y alumnos con habilidades digitales.

La alfabetización digital se convierte, por tanto, en una prioridad indiscutible, un puente indispensable para cruzar el abismo que separa a los ciudadanos en la era de la información.

Sin embargo, el enfoque no puede ser únicamente tecnocéntrico. La brecha digital es, en esencia, una manifestación más de las desigualdades sociales. Por tanto, su superación pasa inevitablemente por políticas públicas integrales que aborden las raíces mismas de la desigualdad.

Esto implica, entre otras medidas, garantizar un acceso equitativo a una educación de calidad, promover la inclusión social y económica, y fomentar una cultura de innovación y aprendizaje continuo.

La sociedad, en su conjunto, debe ser partícipe activa en este esfuerzo. Desde las familias, fomentando entornos de aprendizaje enriquecidos digitalmente, hasta las empresas, invirtiendo en la capacitación de sus empleados y en iniciativas de responsabilidad social que reduzcan la brecha digital. Las organizaciones no gubernamentales, por su parte, deben jugar un papel crucial en la identificación y apoyo a comunidades y grupos vulnerables.

La brecha digital, así entendida, no es solo un obstáculo para la educación; es un reto para la sociedad en su conjunto. Su superación es condición sine qua non para el avance hacia sociedades más justas, inclusivas y preparadas para los desafíos del futuro.

En este empeño, la colaboración entre todos los gobiernos, sector privado, sociedad civil y comunidad educativa es fundamental. Por ende, la brecha digital nos interpela a todos. Nos invita a reflexionar sobre el tipo de sociedad que deseamos construir y sobre el papel que la tecnología debe jugar en ella.

No se trata de una carrera hacia la digitalización a cualquier costo, sino de una marcha consciente hacia una sociedad donde la tecnología sirva como herramienta para cerrar brechas, no para ahondarlas. En este camino, la educación se vislumbra no sólo como un derecho humano y fundamental, sino como el bastión desde el cual podemos, y debemos, enfrentar este desafío. La tarea es ardua, pero el futuro, si somos capaces de unir esfuerzos, puede ser prometedor.

POR DR. JULIO CÉSAR BONILLA GUTIÉRREZ

COMISIONADO CIUDADANO DEL INFO CDMX

