Gentrificados y xenófobos

Puede que la gentrificación sea un fenómeno que merece ser discutido, casi en donde sea. Lo dudo mucho, la verdad, pero digamos que sí, que se vale ponerse crítico con el hecho de que en las grandes ciudades, uno de los mejores ejemplos de las cuales es Nueva York, las poblaciones menos favorecidas en dineros sean desplazadas de sus barrios de toda la vida por aquellos que sí tienen lana, y que a uno le brota una especie de espíritu progre-woke y se para a pensar si no sería mejor que ciertas zonas de Harlem y Brooklyn, o de París, o de Londres, siguieran siendo barrios obreros o semi obreros, en vez de llenarse de centros dedicados al yoga y tiendas para perros. Digamos, y subrayo el “casi”.

Porque México en general no es tan único, pero a veces sí, y por eso, supongo, se ha producido el fenómeno inédito de que el común de los chilangos tenemos que solidarizarnos con el hecho de que las clases medias-altas y hasta una poquito altas se vean desplazadas de la colonia Condesa, la Roma y la Juárez por una más o menos reciente oleada de gringos que descubrieron que la Ciudad de México tiene su onda y, sin ser barata, por Dios, les permite tener una buena calidad de vida, con restaurantes, y bares, y galerías, y parques, sin pagar las cantidades delirantes que se pagan hoy por hoy en sus ciudades de origen. Bueno, pues a ese fenómeno, me parece, solo puede contestarse de una manera: no mamen.

La gracia de la Ciudad de México radica, en buena parte, al menos en colonias como las arriba mencionadas, en su cosmopolitismo. En esa capacidad para absorber lo que pasa en el resto del mundo en lo que quieran –el arte, la gastronomía, la coctelería, el cine, la arquitectura– e incorporarlo a las costumbres barriales de toda la vida.

Bueno, pues ese encanto, en un mundo afortunadamente globalizado, tiene implicaciones en términos del dinero: suben los precios de las propiedades, y por lo tanto de lo que está alrededor o adentro de esas propiedades. De las casas, pues, pero también los restaurantes y demás. Uno solo puede celebrarlo, y darle la bienvenida a los gringos. No me parece un problema.

Lo que sí es un problema, y grave, es la xenofobia que este fenómeno ha desatado, o desenmascarado, en la antigua población hipster-mirrey-y lo que sea que vivía predominantemente, y todavía vive cuando puede, que es muy a menudo, en esas zonas.

Es indigno, en serio. Vaya antiyanquismo estúpido, vaya culto al rencor de clase entre quienes no hace mucho también desplazaron, y es normal, a los vecinos de antes, menos privilegiados, y vaya homenajes tontos al ruido, la suciedad y la ilegalidad. Ahí cada quien, por supuesto. Nada más no nos pidan la solidaridad que deberíamos dispensarle, digamos, a un minero o un trabajador de la construcción. Paguen, ciudadanos. Es lo que toca.

POR JULIO PATÁN

COLABORADOR

