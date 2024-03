Violencia en el futbol mexicano, a dos años de la masacre en Querétaro

Después de la barbarie en el Estadio de La Corregidora, donde se limpió la escena tan rápido que parecería película de miedo, el futbol mexicano ha vivido episodios trágicos, tanto que pese a la presunción de la dirigencia de la Liga MX, ya hasta un muerto se ha dado.

Mandan un comunicado lleno de mentiras, de logros después de dos años, que no se las creen ni los propios dirigentes. Abogan en la frase del nazi Joseph Goebbels, donde aseguraba que: “Una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”. Sin embargo, eso no es, no debe ser así.

Según la Liga MX se ha trabajado a conciencia para evitar actos de violencia. No es verdad, la realidad es que no les interesa y sólo se dicen estas cosas en comunicados vacíos, sin sustento. Por ejemplo, que antes estaban permitidos los grupos de animación (barras) en los estadios visitantes, y que después de lo de Querétaro, ya no. Pero seguimos viendo a varios, y ahí están los videos del Estadio Azteca con barra de Gallos Blancos, o de Tigres, en San Luis, y así varios, pero varios partidos más.

Que antes de la tragedia en La Corregidora no había restricción de edad en las zonas de las barras, ilusamente llamados grupos de animación, y ahora sí. Pues deberían de observar varios partidos de La Perra Brava, en Toluca, en donde se han visto niños en esa zona.

Que antes no había sanciones por realizar actos violentos en los estadios y ahora sí, que hay un veto de por vida por esa situación. Pues nadie vetó al troglodita que intentó aventar a otra persona, desde el puente bailarín, de Monterrey –ese mismo que conecta el estadio con estacionamientos y transporte público–, a una persona tras un partido Rayados vs. Cruz Azul; o que me dicen que los asesinos de la mujer en Torreón, que la Liga MX se atrevió a decir que fue un accidente, y al otro día, la fiscalía de la localidad aseguró todo lo contrario. Y así, a quien aventó en el Estadio Azteca, un refrigerador en una bronca entre barristas del América y León, ¿a poco está vetado?

El Fan ID ha sido una vacilada, hemos atestiguado, documentado que cuando hay crisis en las entradas de los estadios, a los porteros les vale tres reverendos pepinos, y dejan entrar a quien sea, como también hemos sido testigos de cómo entran con trapos, banderas monumentales y todo lo que pregonan que ya no existe.

La instrucción para los encargados del Fan ID es: "Dentro de los 30 minutos antes del inicio del partido, los clubes aplican la modalidad 5:1, en la que se revisa de forma visual a cinco personas y se hace el escaneo de una".

¿En verdad una revisión visual es infalible en un tema tan delicado? No se cansan de hacer el ridículo desde la concepción de sus planes.

En un Xolos vs. León, una persona quedó inconsciente en los accesos del estadio por una patada en el registro. Y en el último, Puebla vs. Pachuca hubo una bronca grotesca en tribuna... Y así podemos seguir sumando más y más casos. Pero como la autoridad de la Liga MX es tan ignorante, se atrevieron a implantar –según ellos– que tras el incidente en Querétaro hace dos años, la principal medida es que Gallos jugará a puerta cerrada en La Corregidora, y que además se cerraría a cinco kilómetros a la redonda el estadio, con un cerco de seguridad muy eficiente.

Nunca pensaron que el estadio está a la orilla de la carretera México-Querétaro, y que eso era imposible, pero con tal de quedar bien públicamente, solamente mienten por convivir, por intentar salvar su chamba.

Ojalá que los que no dejan de hablar y fueron testigos hace dos años, esos mismos que fueron cómplices para que la FIFA no se metiera con México en la antesala de la Copa del Mundo, den a conocer, pronto, la verdad.

POR GERARDO VELÁZQUEZ DE LEÓN

COLABORADOR

@GVLO2008

MAAZ