Intel y el tsunami de datos que viene

¿Qué ocurre con los datos recabados en la tienda de Zara en México una vez que una clienta adquiere dos prendas, una falda negra talla M y un saco estampado talla L? ¿Se procesan en esa tienda los datos, junto con los de todos los otros clientes y son enviados por la noche a La Coruña, al corporativo de Inditex?; ¿Qué ocurre con los datos de los asistentes a un concierto de Luis Miguel en la Arena Ciudad de México en el instante en que ingresan al evento?; ¿se procesan en la computadora del recinto, o son enviados cada uno a la nube de la empresa de boletaje?

Esa es la gran pregunta que se hacen miles CEOs de todo el mundo: ¿cuándo debe invertirse en tecnología de cómputo para procesar los datos en el sitio en el que se generan, y cuándo deben enviarse a la nube para que sean procesados remotamente?

La respuesta es fundamental para cualquier inversión en tecnología. En términos restauranteros sería así: ¿es mejor preparar los alimentos en un comisariato y distribuir ingredientes cortados y precocinados a los 15 restaurantes de una cadena, o resulta más conveniente que cada sucursal tenga individualmente cocina completa para esos trabajos?

La respuesta no es sencilla, y puede involucrar mucho dinero. Para resolverlo, la empresa de tecnología Intel lanzó la semana pasada, en el Moble World Congress de Barcelona, una “plataforma de software que permite agrupar y orquestar” todos los datos que se generan al interior de las empresas. Bajo el nombre de Intel Edge Platform, la solución parece ser el pivote que faltaba para capitalizar la cantidad enorme de dispositivos con cómputo que surge cada día en todas las empresas.

Pregunté a Juan Casal, director de Intel para telecomunicaciones en América Latina, si esta solución incluye Inteligencia Artificial (IA): “hoy por hoy creo que no va a haber una sola cosa aquí adentro que no tenga Inteligencia Artificial atrás”, dijo, y explicó que ya existe una menú de casos empresariales en los que resolver la gestión de los datos in situ se vuelve algo imperante: (1) vídeo analítica; (2) seguridad; (3) cómputo confidencial; (4) redes privadas; entre otros.

Ya viene el tsunami de los datos, incluso en el nivel del individuo, con los gadgets inteligentes que monitorean respiración, ritmo cardíaco, o la música que escuchamos, y nuestras preferencias en las redes sociales. Pero si eso ocurre con una persona, imaginemos lo que está ocurriendo con una empresa o con una corporación. Sí, nadaremos en océanos de información cada minuto.

ERICSSON 6G

La empresa sueca de telecomunicaciones Ericsson exhibió en el Mobile World Congress la primera antena 6G. Esa red será lanzada en el año 2030, y se espera que a más tardar en 2028 se alcance el acuerdo final de la industria acerca de las características técnicas que debe tener. Sí.

