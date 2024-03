Afianza Mexicana a Embraer… y a Sheinbaum

ENTRE LOS 100 compromisos que Claudia Sheinbaum presentó el viernes en el Zócalo, con el que inició oficialmente su campaña a la Presidencia, estuvo el de Mexicana de Aviación.

Así que si había alguna duda sobre lo sustentable que era ese proyecto mal planificado, pues la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia reafirmó y suscribió todo alrededor de él.

El primer paso es la confirmación del pedido de los diez aviones Embraer que fueron requeridos ya por la Sedena en la visita a la planta que se hizo el 23 de febrero.

Aquí le informamos hace una semana la delegación encabezada por la canciller Alicia Bárcena y el general José Gerardo Vega Rivera, director del Grupo Aeroportuario Olmeca-Maya-Mexica, en Embraer.

En paralelo al pedido de 10 entre E-170 y 195-E2 de 100 y 135 asientos, estará la solicitud, en el Presupuesto de Egresos 2025, de los recursos para pagarlos; cada avión vale cerca de 45 millones de dólares.

De hecho, la Sedena, que comanda el general Luis Cresencio Sandoval, o la Secretaría de Hacienda, que capitanea Rogelio Ramírez de la O, tendrían que estar dando un pago a Embraer este mismo año.

Como le adelantamos, el acuerdo con el fabricante brasileño que preside Francisco Gomes, quien recibió hace 10 días a Bárcena y a Vega Rivera, habla de entregar un avión por mes a partir de mayo de 2025. Son alrededor de 450 millones de dólares lo que costará el capricho del presidente Andrés Manuel López Obrador, solo en lo que se refiere a la adquisición de 10 aviones, que se suman a los 4 con los que inició.

No olvide que dos mismos Embraer le fueron rentados a TAR, de Miguel Franco y que dirige Ricardo Bastón, más otros dos Boeing 737 que fueron aportados por la Fuerza Aérea Mexicana. Al más estilo neoliberal, la 4T podría echar mano, paradójicamente, de un esquema financiero como el que Felipe Calderón empleó para adquirir el avión presidencial, el Dreamliner de Boeing.

El José María Morelos y Pavón costó 218.7 millones de dólares, casi la mitad de los 10 Embraer para Mexicana con los que entrará al quite el gobierno del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. ¿Se volverá a firmar con Banobras otro arrendamiento financiero, como el que se intenta matar del de la era calderonista?

ESTE JUEVES ARRANCA la 32 Reunión Plenaria de Consejos Consultivos de Citibanamex, el evento más importante del banco en 2024. Unos 500 consejeros de todo el país se reunirán en la CDMX para analizar y discutir los escenarios económicos y políticos nacionales e internacionales. Para Citibanamex la edición de este año tendrá un significado especial por varias razones: será la última antes de la separación de sus operaciones que creará dos bancos, Banamex y Citi México. Además, porque la institución celebrará su 140 aniversario, la más longeva de todo el sistema bancario mexicano, y porque abrirá un espacio para que Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Maynez expongan sus proyectos y tengan un diálogo con los consejeros y directivos de la institución. Será el primer gran foro en el que coincidan los tres, después del arranque oficial de las campañas electorales. También estará el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, amén de la plana mayor del banco: Jane Fraser, Ernesto Torres Cantú, Julio Figueroa y Manuel Romo. Nathan Sheets, economista en jefe de Citi, encabezará una mesa que analizará las perspectivas económicas mundiales. Y gran expectativa también por el debut de Ignacio Deschamps como próximo presidente de los consejos de administración de Grupo Financiero Citibanamex y Banco Nacional de México.

EL PLEITO DE Pemex y Tecnologías Relacionadas con Energía y Servicios Especializados (Trese) que se resuelve en el concurso mercantil 666/2016 del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Civil en la CDMX, cuya juez es María Concepción Elisa Martín Argumosa, está afectando a decenas de personas que tienen derechos en fideicomisos inmobiliarios que administra CI Banco.

Derivado del concurso mercantil, la polémica jueza ordenó al Registro Público de la Propiedad que por lo menos 64 inmuebles de 24 fideicomisos, que nada tienen que ver con el pleito, fueran afectados y sus propiedades embargadas. Hay edificios, casas, terrenos y departamentos en ubicaciones como Polanco, Lomas Reforma, Hipódromo Condesa, Roma, Juárez, Anzures, Santa Fe, Pedregal de San Ángel y Lomas de Chapultepec. Si bien a todas luces la decisión de Martín Argumosa es ilegal y desconoce los principios básicos de los fideicomisos, dejó indefensos a sus propietarios, con el riesgo de perder su patrimonio si la justicia no determina que los embargos se hicieron sobre bienes de terceros que nada tienen que ver con el juicio.

EL CASO DE Vector que aquí le adelantamos el viernes tiene mucho más profundidad y prendió las alertas en el gremio de las casas de bolsa y de los reguladores mexicanos. Le decía que la intermediaria de Alfonso Romo fue “pillada” con dólares robados en sus cuentas que le gestionaba The Bank of New York Mellon como corresponsal. Ello provocó que un grupo especializado en compliance de esa institución que preside Robin Vince enviara a México días atrás a ejecutivos a sostener reuniones con socios estratégicos locales con un solo mensaje: refuercen sus sistemas de cumplimiento normativo. Más allá de los desmentidos que nos hicieron llegar, en Vector, que dirige Edgardo Cantú, se vive una sangría de promotores que ya no pueden operar en dólares.

UN PAR DE precisiones respecto a los asesores financieros y legales que participaron en la operación de las 13 plantas de Iberdrola, que dirige José Ignacio Sánchez Galán. En representación de la empresa española actuaron el JP Morgan que dirige Jamie Dimon y el BBVA que lleva Juan Carlos Torres Vila; Barclays, que preside C.S. Venkatakrishna, fue el banco del Fondo Nacional de Infraestructura. Baker & McKenzie es dirigido aquí por José Larroque. Otros asesores que intervinieron en la transacción fueron EY que comanda Víctor Soulé y Deloitte que capitanea Francisco Pérez Cisneros, amén de Holland & Knigth que maneja Luis Rubio, y Mijares Angoitia Cortés y Fuentes que lidera Francisco Fuentes.

EVELYN SALGADO ANUNCIÓ una inversión de 249.5 mdp para realizar 7 acciones en materia de saneamiento en Acapulco, para atender las necesidades de renovación de las redes hidrosanitarias de la ciudad, ya que tienen más de 50 años y en inoperancia porque rebasaron su vida útil. La importancia de estas obras es que contribuirán en prevenir la contaminación del agua y proteger los recursos naturales. Se van a intervenir 3.8 kilómetros de colectores sanitarios en diversos puntos, entre los que destaca la construcción de 705 metros de colectores y red de atarjeas en el Centro de Readaptación Social, en la colonia Emiliano Zapata.

MORENA ESTÁ REPLANTEANDO su estrategia electoral, debido a que se contempla una elección muy competida en la CDMX. En Álvaro Obregón entró a reforzar Marcelo Ebrard la operación territorial de Javier López Casarín. El evento al que asistió Clara Brugada con liderazgos de la alcaldía, pero donde el candidato a alcalde morenista quedó desplazado por su jefe político, evidencia que las cosas no están como habían pensado los marcelistas; hay mucha molestia en la estructura morenista ante la ausencia de López Casarín en las colonias. La promesa de votos que se supone va aportar la tercera alcaldía más poblada de la CDMX, difícilmente se va alcanzar.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

@DARIOCELISE

