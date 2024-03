Se fue del aeropuerto porque no lo dejaron remodelarlo

La relación entre el director saliente del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Carlos Velázquez Tiscareño, y López Obrador, se volvió ríspida a partir de que el encargado de la terminal aérea le pidió al presidente la urgente necesidad de invertir para mejorar el servicio porque el plan para poner algo de orden no eran nada más reestructurar funciones.



El contraalmirante Velázquez Tiscareño dejó de ser el director del AICM a partir del 16 de marzo de 2024 y fue él mismo quien terminó revelando que su proyectó contempló renovar la Terminal 1 de las instalaciones ubicadas en la Ciudad de México.



No solamente su plan recibió el rechazo del presidente Andrés Manuel López Obrador sino que a partir de ahí se descompuso la relación, pues quería derribar las instalaciones de la Terminal 1 para volver a edificarlas y eso molestó mucho en Palacio Nacional.



Eso se planteó después de un trabajo para

instrumentar medidas impopulares como el caso de la reducción de los slots de 61 a 43 por hora, porque el uso manejo discrecional de esos horarios de operación mostraba la falta de un liderazgo que se apegara a la normatividad vigente.



Otros de los asuntos que enfrentó Tiscareño, quien llegó en julio de 2022 al AICM, fue regularizar a los comercios que operan al interior de los edificios, reforzar el control de ingreso en la zona aire, lograr que todos los inquilinos de hangares pagaran sus rentas, el pago de muchos adeudos de operadores aéreos y terrestres, como los taxis y locatarios.



***



Ambas instancia son culpables



La Secretaría de Desarrollo Urbano emitió el Certificado de Uso de Suelo para la construcción de un edificio de 6 pisos en un predio de 2238 Bis de División del Norte, en Benito Juárez, pero no advirtió a la desarrolladora que debajo estaba un túnel de la Línea 12 del Metro.



Ellos son los primeros que expiden ese documento. De ahí viene después la constancia de alineamiento y número oficial que tiene que tramitar ya el desarrollador ante la propia alcaldía. Esa constancia tiene que decir que es una zona de riesgo.



Al ser consultado al respecto, el abogado Juan Carlos Cárdenas envió a este espacio una copia de una constancia de alineamiento que se entregó el 1 de junio de 2023 para un proyecto de desarrollo en la calle Porfirio Díaz, de Álvaro Obregón, donde se advierte a la desarrolladora que no se otorgará registro y ni licencia de construcción sino demuestra mediante estudio de mecánica de suelos la inexistencia de problemas de inestabilidad en el subsuelo o si lo hubiere deberán de presentarse proyectos adecuados de cimentación o tratamientos del mismo.



Así que tanto la Seduvi como la alcaldía Benito Juárez fallaron porque ésta última tampoco hizo las supervisiones correspondientes una vez que inició la obra en el predio de División del Norte. Ambas instancias son responsables de la situación y no deberían deslindarse. Sin embargo, el caso ya se volvió electorero.

***



UPPERCUT: Será bueno conocer las mediciones de audiencia del debate de anoche de los candidatos y candidatas al gobierno de la CDMX para saber qué tan real es el compromiso con la democracia o si nadamos somos tuiteros de ocasión cuando se habla de política y los problemas de la capital.

