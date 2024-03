El alcohol y la mujer

La percepción social de la bebida cambia por completo según si la toman los hombres o las mujeres, desde hace tiempo “no ha sido bien visto que las mujeres beban, y mucho menos que se emborrachen”, el alcohol y el tabaco fueron productos exclusivos para los hombres hasta principios del siglo XX, por eso fumar o beber se tornó en una actitud subversiva para las mujeres hasta hace algunas décadas apenas, y fue algo que generó resistencia y shock hasta que fue normalizándose socialmente, aunque con algunos matices, muchos de los tabúes y estigmas alrededor de esto caen con todo su peso sobre las espaldas de las mujeres.

Según Patricia Martínez, educadora social y antropóloga experta en género, “la sociedad asimila (aunque no lo apruebe) los comportamientos disruptivos de los hombres con el alcohol, por ejemplo, emborracharse, pero no sucede así con las mujeres ya que cuando ellas beben rompen con lo que se espera de ellas, con el estereotipo de la buena madre, esposa, hija, y por esto se les juzga más duramente que a un hombre”.

Hoy en día lo que vivimos ha cambiado de forma radical, sobre todo entre las más jóvenes, ya no existe una diferencia entre la forma de beber de los hombres y las mujeres, en los bares y antros parece una competencia interminable para ver quién aguanta más, y a pesar de que el cuerpo de la mujer tolera menos cantidad de alcohol que el hombre (por una cuestión biológica que tiene que ver con la cantidad de enzimas que tienen en el hígado para metabolizar el alcohol), hoy en día conozco a muchas que dejan tirados a varios.

Tristemente los riesgos no son iguales para un hombre que para una mujer, en diversas ocasiones los choferes de Uber o taxistas me han contado historias de terror que involucran a mujeres jóvenes totalmente alcoholizadas que se quedan dormidas en su vehículo, ¡el auto de un completo extraño!, los choferes ni siquiera saben cómo actuar en esos momentos y la situación se torna mucho más delicada que cuando sucede con un hombre.

Yo tengo tres hijas y sin duda entiendo las diferencias en torno a los peligros que existen cuando las mujeres se pasan de copas.

De entrada, los embarazos no deseados en mujeres de 12 a 19 años derivados del alcohol han alcanzado cifras alarmantes, el consumo excesivo de alcohol hace que perdamos la razón, nos sube la libido, no medimos las consecuencias y en muchas ocasiones ni siquiera recordamos el encuentro sexual el cual pudo haber sido consensuado o no, y ya ni que decir sobre si se utilizó algún anticonceptivo o no.

El consumo de alcohol durante el embarazo también es un tema relevante que deriva en efectos negativos en el feto pudiendo causar un aborto espontáneo, muerte fetal y una variedad de discapacidades físicas, intelectuales y del comportamiento para toda la vida.

En resumen, las mujeres no la han tenido fácil ni antes ni ahora, aunque los estigmas sociales ya han derribado la barrera del género en cuanto a beber se refiere, los peligros y riesgos a los que se enfrentan siguen marcándoles un camino complejo e injusto. Mi recomendación siempre será la misma para todos y todas: el abuso en el consumo del alcohol no deja nada bueno y puede poner en riesgo tu salud, tu vida y la de otros.

