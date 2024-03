Rezago en constructoras: Sarens

La empresa de servicios de elevación de carga pesada, alquiler de grúas y transporte de ingeniería enfocada en la industria de la construcción, Sarens, está alertando sobre un tema poco comentado: hay un gran rezago en la productividad del sector de la construcción, y se requiere “encontrar áreas de oportunidad en materia de productividad, eficiencia, sostenibilidad e infraestructura”. Es cierto.

Sarens dijo que la recuperación actual del sector de la construcción proviene de edificios comerciales, industriales, obras ferroviarias y transporte. Según esta compañía es necesario que las firmas constructoras se alleguen de nueva tecnología. La empresa, dirigida por José Aceves, facilitó buena parte del equipo con el que se construyeron tramos del Tren Maya.

Las constructoras pasan por un momento complejo. El próximo Presidente Nacional de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción (CMIC), Luis Rafael Méndez, ha previsto que esta industria crezca 2 por ciento este año, y ha enfatizado la necesidad de su sector de “modernizarse” y participar más activamente en la generación de proyectos.

En pocas palabras: la CMIC quiere que las empresas constructoras del país digan a los políticos qué proyectos vale la pena lanzar en el futuro, y probablemente tengan razón, porque son ellos quienes conocen mejor la infraestructura que puede realizarse y saben estructurar los proyectos.

Es evidente a los ojos de cualquiera que las empresas del sector construcción cuentan con productividades diferenciadas; pero también lo es que la falta de continuidad presupuestaria de los proyectos públicos ha sido una huella constante y muy lacerante para la estabilidad financiera de estas empresas en el país.

La combinación de mala productividad y presupuestos fallidos ha arrojado en numerosas ocasiones proyectos inconclusos. Es algo que el presidente López Obrador quiso erradicar, sobre todo en los proyectos que más le importaban. Veremos.

PATHFINDER

El Nissan Pathfinder 2024 recibió la certificación Top Safety Pick+ 2024 de parte del Insurance Institute for Highway Safety, que este año añadió una prueba adicional con un maniquí extra en la segunda fila de asientos para la prueba de choque frontal.

El año pasado había listas de espera para este vehículo que duraban meses. Ahora la espera es de cuatro semanas. Nissan es dirigida por Rodrigo Centeno.

SUGAR MOMMY

Se lanzó la plataforma de relacionamiento entre mujeres maduras y hombres jóvenes My Sugar Mommy, para el mercado mexicano. El lema es Amor a primera Vi$a. La idea es experimentar una “nueva forma de relación en la que una persona exitosa y madura comparte su estilo de vida lujoso con alguien generalmente más joven”. La plataforma tradicional, My Sugar Daddy, cuenta con 760 mil usuarios en México.

