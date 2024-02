GN a SEDENA: No puede regresar quien jamás se ha ido

El título de la presente entrega obedece a la iniciativa presentada antier por el titular del ejecutivo federal de regresar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional luego de que en abril de 2023 la Suprema Corte de Justicia de la Nación frenara el primer intento por considerarlo inconstitucional, obligando a que dicha corporación siga dependiendo administrativa y operativamente a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, lo cual tampoco se ha acatado a cabalidad.

Sin embargo, tras hacer una revisión de su estado de fuerza, en particular sobre cuántos militares han estado comisionados a la GN, es fácil advertir que desde que se integró dicha corporación el grueso de sus integrantes han sido militares habilitados como civiles, por lo que dicha iniciativa carece de sentido, ya que no puede regresar quien jamás se ha ido.

Una de las razones para solo comisionar mediante oficio al personal castrense a la GN en lugar de adscribirlo formalmente a la SSPC como debiera ser, es no darlos de baja del Ejército ya que con ello perderían todas las prestaciones que les ofrece la institución castrense y generaría desánimo entre sus filas, cuyo futuro se ubica mas en Lomas de Sotelo que en Belem de las Flores.

Sobre el particular cabe recordar que según el Censo Nacional de Seguridad Pública Federal del INEGI, en 2019 el porcentaje de elementos militares comisionados a la GN era de 56.3%, en 2020 aumentó a 62%, en 2021 descendió marginalmente a 60.5%, mientras que en 2022 se incrementó hasta 68.4%, sin considerar a marinos con el 13.9%.

Paralelamente el porcentaje de integrantes de origen civil, procedentes de la Policía Federal, ha descendido al paso de los años, en 2019 era del 32.4%, en 2020 de 23.9%, en 2021 de 22.8% y en 2022 solo el 17.7%, lo cual indica que gradualmente han ido causando baja, ya sea de manera voluntaria, forzada e incluso encarcelándolos por causas penales que fueron reactivadas para minar el ánimo de los elementos civiles.

El dato más reciente sobre la cantidad de militares comisionados a la GN lo proporcionó el Subjefe Operativo de la GN, general Héctor Ortiz el 15 de julio de 2023, precisando que el 75% del personal provenía del Ejército, 13% de la Marina y solo el 12% de la PF.

Cabe subrayar que contrario a la resolución de la SCJN, en el sentido de que la GN debe estar integrada por personal civil y no solo que el titular de la SSPC o el presidente de la República sean civiles, en la actualidad todos sus mandos superiores son de origen militar, cuya formación, esencia y futuro no están en una corporación de policía; incluso varios de ellos han externado su rechazo a ser policías porque quieren seguir siendo militares, pero lo hacen por instrucciones superiores o bien porque significa un ingreso extra para su bolsillo. Lo anterior no significa que esten mal, simple y sencillamente su vocación, formación e incluso su visión es otra, aunque lo mismo es pueblo uniformado un militar que un policía, no pudieron haber llegado éstos últimos de otro planeta.

Aprovecho la oportunidad para precisar que hace algunos días la SEDENA entregó al Senado de la República el 2º Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente en apoyo a la consolidación de la GN y destacó una reducción mensual en los delitos del fuero federal del 24% entre 2022 y 2023, pero lo verdaderamente asombroso fue la cantidad de personal castrense en labores de seguridad pública adicionales a la GN, siendo estos 57 mil 867 elementos del Ejército y 20 mil 327 de la Marina, lo que arroja un total de 78 mil 194 efectivos, que sumados a los 128, 233 elementos de la GN contabilizados hasta abril de 2023, nos da un gran total de 206 mil 427. Tantos militares y uno que otro civil en las calles para solo haber detenido 2 mil 662 personas en 2022 (de acuerdo al mismo INEGI) y que los delitos totales del fuero común hayan aumentado 1.5% entre 2022 y 2023, deben llamar a la reflexión ya que la efectividad es muy baja al requerirse 77 efectivos para detener a una sola persona. Eso podría explicar muchas cosas sobre la violencia que azota al país, pero de esas me ocuparé en una siguiente entrega.

POR FACUNDO ROSAS R.

EX COMISIONADO GENERAL DE LA POLICÍA FEDERAL

@FACROSAS

PAL