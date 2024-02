Ya le he comentado que en los últimos dos años uno de los motores del mercado interno es el otorgamiento de crédito. Me refiero no sólo por bancos, también están otras firmas financieras, cadenas comerciales y algunos prestadores de servicios como las firmas de telecomunicaciones.

El tema es saber prestar, y por supuesto evitar posibles dolores de cabeza en la cobranza, y ante los inversionistas al momento de bursatilizar deuda. En ese mercado, una firma que ha expandido rápidamente su conocimiento para el manejo eficiente del crédito es Hito, que lleva Enrique Zarate, que sin hacer mucho ruido se ha convertido en el mayor gestor de cartera o administrador maestro en México, al manejar carteras por más de 350 mil millones de pesos.

Hito nació en 2007, es decir en el preámbulo de la crisis financiera que trajo la quiebra de Lehman Brothers en Estados Unidos, y que llevó en todo el mundo a buscar mejores prácticas crediticias, de ahí que a la fecha trabaja con los cinco principales bancos comerciales de nuestro sistema, y algunos entes públicos como Infonavit.

Como le digo, el apoyo de Hito se extiende al mercado bursátil al mejorar procesos en la colocación de bonos respaldados por esas carteras, de ahí su rápida expansión en el mercado.

LA RUTA DEL DINERO

Al cumplir dos años al frente de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe se sitúa como el alcalde mejor evaluado en la Ciudad de México, según el Ranking de Aprobación por alcaldías de Massive Caller. En el análisis de enero, los residentes de la demarcación expresaron una visión favorable hacia la gestión panista, al destacar temas como seguridad y percepción de confianza.

Añada que en la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del último trimestre de 2023 del Inegi, esa alcaldía tuvo un progreso considerable, al pasar de 75 por ciento inicial a 46.4 por ciento, de ahí que ahora esta entre las tres más seguras.

La gestión de Tabe también es reconocido por inversión en zonas marginadas, como la colonia Pensil con más de 45 millones de pesos con el cambio tangible del Deportivo José María Pavón, con mejoras en iluminación, canchas, explanada y una nueva pérgola cultural… Para manifestar que la Riviera Maya no sólo es turismo de sol y playa, Xcaret celebra y promueve la riqueza artística nacional con el lanzamiento de la Feria Xcaret de Arte Popular Mexicano, evento que busca ser referente de la promoción y salvaguardia del patrimonio cultural del país.

La primera edición de esa feria será del 19 al 22 de septiembre en la Hacienda Henequenera del Parque Xcaret, donde alrededor de 140 maestros artesanos, tanto altamente reconocidos como emergentes, se reunirán para exhibir y colocar en manos de coleccionistas, decoradores de interiores y amantes del arte mexicano sus creaciones… A propósito del turismo, en Quintana Roo, la gobernadora Mara Lezama acaba de entregar las obras de mejora en la avenida Chac Mool, en Cancún, que permitirán descongestionar el tráfico en ese destino para una vialidad de 4.5 kilómetros.

POR ROGELIO VARELA

