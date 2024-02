Lo que sigue en la guerra de Ucrania

Al iniciarse el tercer año de la invasión rusa a Ucrania, surgen interrogantes sobre el futuro de esta guerra, que ha dividido Europa y generado una creciente inseguridad global. Destacan tres elementos que caracterizarán este conflicto bélico en su tercer año.

Primero, continuará una guerra de desgaste en un frente largo, de mil kilómetros, donde Rusia intentará aprovechar los problemas de Ucrania para conseguir armas. Los militares rusos buscarán avanzar en algunos puntos del territorio ucraniano para completar lo que les falta para controlar las cuatro regiones, Donetsk, Lugansk, Jerson y Zaporiyia, anexadas ilegalmente en 2022. Rusia demostró que no tiene capacidad de cambiar sustancialmente la situación en el frente, apenas pudo con lo que ganó, así que es probable que se limite a estos objetivos. Los rusos intentarán también reponer sus capacidades militares en alianza con Irán y Corea del Norte, esperando que las próximas elecciones presidenciales lleven a la Casa Blanca al republicano Donald Trump. Pero esta perspectiva moviliza también a los europeos de la OTAN para generar más apoyos a Ucrania.

Segundo, la guerra será menos visible para el resto del mundo. La guerra de Israel en Gaza, en respuesta a los atentados terroristas de Hamás, le quitó el protagonismo a Ucrania. A eso hay que sumar que muchos países están inmersos en sus elecciones. Finalmente, los estados del Sur Global, varios de ellos simpatizantes de Rusia, no quieren reconocer la relevancia de la guerra en Ucrania. Consideran que es uno de muchos conflictos, sin ver que Ucrania es hoy el único país que fue atacado por miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para ocupar su territorio y anexarlo. Rusia aprovechará este tiempo para fortalecer sus alianzas y posicionar su narrativa sobre la guerra en América Latina, África y Asia, usando sus canales de propaganda.

Tercero, este año no será el último año de guerra en Ucrania. De hecho, se trata de un año de transición y volatilidad debido al ciclo electoral estadounidense. Es probable que Ucrania reciba ayuda militar de los Estados Unidos, bloqueada ahora en la Cámara de Representantes. Pero incluso si no fuera así y Ucrania perdiera su capacidad de defensa, la guerra en Europa no finalizaría. Con la invasión rusa a Ucrania se rompió un equilibrio en Europa central y oriental establecido a la caída de la Unión Soviética. Hay un temor a una Rusia expansionista y revisionista que quiere recuperar su “zona de influencia”. En Europa se preparan para defenderse por si Rusia decida dar un paso más. Se habla abiertamente de una nueva guerra en pocos años si no se logra frenar a Rusia en Ucrania.

Se puede silenciar el tema de la guerra en Ucrania en los países del Sur Global, pero con eso no cambia la realidad en Europa. Desafortunadamente, no es descartable que en algún momento del futuro cercano nos despertaremos con la noticia de que la guerra en Europa se extendió a otro país. Hay que trabajar para evitarlo.

POR BEATA WOJNA

PROFESORA DE RELACIONES INTERNACIONALES

TECNOLÓGICO DE MONTERREY

@BEATAWOJNA

