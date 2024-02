El politólogo inglés y profesor de la London School of Economics, Bernard Crick, escribió en 1962 un manifiesto al que llamó “En defensa de la política”. Se convirtió en un clásico que defendía a la política, pero sobre todo la acercaba a las personas que dudaban o renegaban de ella. Como serviría contar ahora en México con un manifiesto similar, pero en defensa de la democracia. Un manifiesto que la defendiera de los que hoy la desprecian o no creen en ella. Porque la democracia en nuestro país está en riesgo.

Hace mucho tiempo que nuestra democracia no recibía amenazas tan serias, y estamos a cuatro días de que empiecen las campañas electorales. La elección más grande de la historia por la cantidad de cargos que se elegirán, más de 20 mil, y quizás la más importante en mucho tiempo. Lo que está en juego no sólo es quién llega al poder, lo que está en juego es la supervivencia de nuestra democracia.

Están en juego los controles y el equilibrio del poder, y están en juego los órganos reguladores del gobierno y la transparencia de la administración pública; están en juego organismos como el INE o poderes como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es, ni más ni menos, la que controla que las decisiones del gobierno estén apegadas a derecho, apegadas a la Constitución. Y por supuesto está en riesgo también el Congreso de la Unión. Está en juego nuestra democracia.

Y todo esto está en juego no porque algunos lo digamos, está en riesgo todo este andamiaje democrático porque el presidente López Obrador ha intentado echarlo abajo. Presentó distintas iniciativas y propuso cambios legales para que así sea. Digamos que se descaró y planteó formalmente destrozar nuestra democracia.

¿Y cómo le hacemos para que esto no suceda? Participando y saliendo a votar. Esa es la única manera, así funciona este sistema. Saliendo a votar por los candidatos que se comprometan formalmente a defender estas instituciones, a defender la democracia.

Por eso no es exagerado decir que hace mucho tiempo que no era tan importante la participación de todos, hace mucho tiempo que no nos jugábamos tanto. Hace mucho tiempo que alguien no intentaba destruir lo que nos ha costado tanto tiempo construir.

Y algunos dirán, ¿pero por qué hace eso López Obrador? Pues porque no le gusta el sistema democrático del poder. Le gustan los sistemas autoritarios, le gusta el poder absoluto. Comentábamos hace unos días en este mismo espacio sobre el anhelo de López Obrador: una presidencia imperial que no tenga controles.

Los que creemos en la democracia estamos obligados a participar, a salir a la calle, a involucrarnos, y por supuesto a votar este 2 de junio. Tenemos la responsabilidad de rescatar a México. De eso se trata esta elección.

POR HOMERO NIÑO DE RIVERA

ABOGADO Y EXDIPUTADO FEDERAL

@HOMERONR

EEZ