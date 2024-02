También el Tren México-Toluca

LA AUDITORÍA SUPERIOR de la Federación (ASF) está dispuesta a seguir abonando a los rumores sobre una supuesta colaboración con el gobierno de la 4T para evitar escándalos de presuntos casos de corrupción.

Y es que en la Tercera Entrega de Informes de Auditoría de la Cuenta Pública 2022, los muchachos de David Colmenares decidieron entregar un paquete de información incompleto y light.

De los casi 30 mil millones de pesos relativos a las irregularidades todavía no solventadas, 7 mil millones corresponden al gasto de programas que controla directamente el gobierno federal.

De las escasas pistas que la ASF aporta sobre la corrupción, se encuentran otra vez observaciones serias en organismos como Segalmex, de Leonel Cota, por alrededor de 300 millones de pesos. Asimismo, en proyectos fallidos como el Tren México-Toluca, con otros aproximadamente 240 millones de pesos, obra en la que también participó el gobierno del Estado de México, a cargo de Alfredo del Mazo. En Segalmex los reportes señalan sobre todo a una red de servidores públicos que utilizaron para beneficio personal más de 100 millones de pesos de las cuotas de combustible.

Aquéllas estaban destinadas a cubrir los traslados del programa de distribución de Diconsa; en específico, se señala que “se identificaron cargas de combustible en vehículos que no están registrados en el Sistema Integral de Transportes” de la subsidiaria. El suministro de combustibles para los programas de Diconsa se administran a través de los vales de la empresa Edenred, de Andrea Keller, la cual es señalada por la ASF por permitir también cargas de combustible con valores diferentes a los que se especificaron en el contrato. Además, Segalmex no acreditó que los servicios de traslado, almacenaje y cribado de los granos, correspondientes al programa de Precios de Garantía, se realizaron conforme se tenían contratados. Por esto último se le fincaron irregularidades por otros 180 millones de pesos que hasta el momento no se han podido solventar.

En el caso del tren se identificaron pagos en exceso, comparados con los montos presupuestados, por más de 110 millones de pesos, sobre todo en la construcción del tramo ferroviario de Zinacantepec.

También hay otros 100 millones desaparecidos para la proveeduría y puesta en marcha del material rodante y sistemas ferroviarios de ese medio que unirá las entidades que gobiernan Delfina Gómez y Martí Batres. Estos casi 540 millones de pesos en irregularidades de Segalmex y Tren México-Toluca igualan prácticamente el monto que la ASF marcó también como posible desfalco en el Fonatur con su Tren Maya. No significa que la multimillonaria obra tuvo un nivel de observaciones marginal, sino que los auditores no hicieron, o no quisieron, hacer bien su trabajo.

MÁS DE SEGALMEX. Al parecer la empresa del Estado encargada de la seguridad alimentaria no deja de estar en el ojo del huracán aún y cuando su primer administrador, Ignacio Ovalle, hace mucho que dejó la posición. Hay en la Fiscalía General de la República una carpeta de investigación en contra de la empresa Inmobiliaria Terbix y sus accionistas, así como de diversos ex servidores públicos de ese organismo. El daño al erario supera los 70 millones de pesos por incumplimiento de un contrato de servicios de conservación y mantenimiento del Programa de Precios de Garantía, lo que ha encendido luces de alerta en la instancia de Alejandro Gertz Manero porque detectaron que un investigado sigue trabajando en la dependencia. Se trata de José Miguel Uribe Bernal, Gerente de Integración y Análisis de Información de Procesos Corporativos. La preocupación es la información a la que ha tenido acceso durante todos estos meses, pero sobre todo, quién lo ha mantenido en el cargo.

ERROR DE CÁLCULO en la Asociación de Banqueros de México, que preside Julio Carranza. El viernes 19 de abril será el día fuerte de la próxima Convención Bancaria de Acapulco. El jueves 18, el día de la inauguración y del inicio de los trabajos, estarán ausentes la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja, y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Y es que ese día estarán en Washington atendiendo la reunión previa al inicio de los trabajos del encuentro anual del FMI y del Banco Mundial. Ambos funcionarios ni siquiera podrán quedarse a las entrevistas fuertes del viernes porque volarán a Acapulco para acompañar a Andrés Manuel López Obrador a la clausura de la convención de los banqueros. También ese viernes por la mañana harán sus presentaciones los candidatos a la Presidencia. El primero será Jorge Álvarez Máynez, después Claudia Sheinbaum y al final Xóchitl Gálvez.

GRUPO ELEKTRA ACABA de reportar de manera consolidada los datos de sus divisiones comercial y financiera, destacando los relativos a Banco Azteca, que dirige Alejandro Valenzuela, por sus niveles históricos. Sus ingresos se incrementaron notablemente en un 15%, ubicándose al cierre del año en 29 mil 480 millones de pesos. La captación tradicional se mantuvo estable año-año, al registrar 214 mil 536 millones en 2023. La razón de captación tradicional a cartera bruta del banco fue de 1.25 veces, lo que le permite un sólido crecimiento, con óptimo costo de fondeo. La cartera de Banco Azteca ha mantenido un movimiento creciente de 6% en el saldo de cartera bruta, al pasar de 161 mil 307 millones a 171 mil 248 millones. Igualmente, el nivel de capitalización de la institución de Ricardo Salinas mostró una tendencia positiva, al ubicarse en 15.01%, entre los mejores del sistema bancario mexicano. ¿Dónde está la crisis que lo lleva a la quiebra, según los bots de la 4T?

DESDE NUEVA YORK, en las oficinas generales de Mastercard, que comanda Michael Miebach, ya contemplan en sus proyectos la posibilidad de que el corporativo compre el sistema de pagos en México de Citibanamex, que capitanea Manuel Romo, y BBVA, que comanda Eduardo Osuna. Estamos hablando del procesador EGlobal, que dirige Francisco Zago. Existen negociaciones para su compra, luego de que el switch más grande de México, Prosa, que dirige Salvador Espinosa, se mantiene en espera que las autoridades bancarias den luz verde para finalizar el proceso de adquisición de 51% por parte de VISA, que encabeza Luis Carlos Villarreal, cosa que podría tomar todavía algún tiempo.

HOY HAY AUDIENCIA de calificación de la huelga del Nacional Monte de Piedad en el Tribunal Federal de Asuntos Colectivos. Todos los actores deberán presentar sus listas para conformar un padrón y realizar un recuento de votos en días posteriores, con el fin de determinar la legalidad del estallido. A pesar de que la Secretaría del Trabajo, que lleva Marath Baruch Bolaños, ha mostrado disposición para mediar, y los huelguistas liderados por Arturo Zayún han propuesto reducir su solicitud de incremento salarial de 12 a 5% de su sueldo, el grupo liderado por Javier de la Calle busca evitar cualquier negociación. Así que la huelga se prolongará más y seguirá afectando a miles de usuarios.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

EEZ