Alertan a Morena

Hasta las cuentas más propagandísticas, que marcan la ruta de las tendencias y conversaciones sociodigitales de la 4T, alertaron del riesgo para el proyecto de López Obrador que representó la movilización de ayer en la Ciudad de México y otras ciudades del país bajo el nombre Marcha por la Democracia.

Primero porque perdieron el control de las tendencias en redes sociales desde hace dos semanas al desaparecer los mensajes del Presidente de espacios emblemáticos para el triunfo de Morena en 2018, como X (antes Twitter) y Facebook. Fracasaron en el intento de posicionar en la conversación el paquete de reformas.

No sólo no pudieron colocar la estrategia entre los primeros lugares, sino que prácticamente no existen las reformas en las redes y en vez de eso los hashtags relacionan directamente a López Obrador con el narcotráfico desde hace dos semanas. Sólo la también llamada Marcha Rosa se metió en primer lugar ayer y mantuvo en segundo lugar la tendencia contra el mandatario federal.

Ojo Morena. El Zócalo está a reventar. Para todos los que dicen que Twitter no es México y que los #s no funcionan, escuchen el grito de “NarcoPresidente” en referencia a las tendencias pagadas de la fachiza de las que tanto se ha quejado AMLO en las mañaneras. Los bots no votan, pero sí generan percepción, escribieron una de las cuentas del movimiento.

Esas fueron las alertas a los morenistas que tienen en sus manos la dirección de las decisiones y estrategias a pesar de que esas mismas cuentas festejaban poco antes de las 10 de la mañana un vacío en el Zócalo y las calles y avenidas del Centro Histórico que se llenó de pronto.

Imagínese cómo estuvo que el gobierno de la capital reconoció una asistencia de 90 mil personas.

UPPERCUT: Marcelo Ebard no tiene ni tantita dignidad política. Tras su fallida insurrección contra Morena y Claudia Sheinbaum en el proceso interno por la precandidatura única a la presidencia de la República otra vez fue el apestado. Ahora en otro de los actos más importantes de la doctora, ahora el que consuma el triunfo interno: su registro ante el INE como candidata.

Llegó al evento, pero a la hora de la foto con las personas clave para el proceso del 2 de junio como los exaspirantes presidenciales Ricardo Monreal, Gerardo Fernández Noroña y Adán Augusto López y candidatos a gobernadores, no fue incluido.

Gracias por intentar querer participar, le dijeron a Ebrard. En política nunca nadie está muerto, pero en términos clínicos digamos que el ex secretario de Relaciones Exteriores está en coma.

