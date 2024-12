Toluca: Obras inconclusas y cuentas pendientes

En el ayuntamiento de Toluca, encabezado por Juan Maccise Naime, el desorden y la falta de transparencia están marcando el cierre de su administración.

A través de la Dirección General de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, dirigida por Patricio Jiménez Gutiérrez, se pagaron por adelantado obras inconclusas, que dejaron en números rojos las finanzas municipales afectando la calidad de vida de los ciudadanos.

Regidores y síndicos han denunciado que más de 100 millones de pesos del Fondo de Infraestructura Social Municipal quedaron sin ejercer, mientras que muchas obras anunciadas con bombo y platillo ni siquiera comenzaron. Peor aún, el área de Desarrollo Urbano parece operar como un ente autónomo: sin generadores de obra, sin supervisión y con pagos entregados a empresas que no cumplieron con los proyectos para los que fueron contratadas.

Entre las beneficiarias de estos pagos están: Ingeniería Estructural Habittal, Concretos y Agregados ROVEL, Piel de Concreto, y otras empresas que, aunque recibieron el dinero “en tiempo y forma”, no concluyeron los trabajos prometidos. La situación es tan grave que el monto no utilizado representa casi la mitad del presupuesto destinado a infraestructura, dejando las calles en mal estado y servicios básicos deteriorados.

Por si fuera poco, Patricio Jiménez parece haberse vuelto un fantasma en el ayuntamiento, permanece ausente, no rinde cuentas y evade las explicaciones que regidores y ciudadanos han exigido reiteradamente.

Los funcionarios de la administración saliente lo han señalado como uno de los responsables del desastre administrativo, mientras que varios directores han abandonado el área sin aclarar las condiciones en las que dejan el puesto.

Sin embargo, no se podrán ir por la libre; en pocos días, me comentan que se interpondrán las denuncias correspondientes al mal ejercicio de los recursos públicos ante las autoridades ¡para que no puedan irse como si nada!

Mientras tanto, a unos días del relevo en el gobierno municipal, los vecinos de Toluca se quedan con una administración señalada por la ineficiencia, la falta de transparencia y el mal manejo de los recursos públicos. ¿Quién va a responder por este desastre?

En corto: Aguinaldo de oro y megapuentes legislativos. En plena austeridad republicana, los 500 diputados federales se regalaron un aguinaldo de 140 mil 504 pesos brutos, mucho más que su salario mensual de 105 mil pesos, es decir se dieron los 40 días y además se autorizaron un megapuente de 28 días, regresando hasta el 8 de enero a la Comisión Permanente, donde apenas sesionarán una vez a la semana. ¿De verdad nos representan?

Nos vemos a las 8 por el 8

POR SOFÍA GARCÍA

COLABORADORA

@SOFIGARCIAMX

