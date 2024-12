Infonavit: agarra el dinero y corre

Los resultados del nuevo Estado empresario, el que impulsó el licenciado López con tanto entusiasmo, o sea el de, para usar un término de antes pero muy apropiado, las paraestatales, son, grosso modo, y con unas cuantas omisiones, que espero disculpen, los siguientes:

Dos Bocas: costo de 16 mil millones de dólares, es decir el doble de lo presupuestado, con un retraso de un buen par de años y, eso sí, unas 600 inauguraciones. También se escabecharon un manglar para su construcción, que a cada rato parecía un lago, porque se inundaba. ¿Barriles de gasolina soberana? Échenle un ojo a los números.

Tren Maya: 500 mil millones de pesos, o sea 350 mil millones más de los presupuestados, con 100 pesos recaudados por cada 700 que gasta y, también, con un considerable retraso. Ah, y se escabecharon la selva, con cacería de jaguares incluida.

AIFA: un 29% de sobre costo si le crees a los números oficiales, sobre costo al que habría que sumar la fortuna que nos cuesta pagar la cancelación de Texcoco, que a su vez se traduce en la tarifa aeroportuaria más cara del mundo, la del Benito Juárez, que se cae a pedazos aun más que antes.

Luego están la vacuna Patria, que todavía no mata un virus; los ventiladores Ehécatl, que sirven para inflar llantas, pero no pulmones; la red social chaira, y por supuesto Mexicana, que, según Sedena, que la opera, tendrá pérdidas de aquí a 2033. Tal vez habría que sumar el farmación, que se inauguró hace cosa de un año y que en enero de este año había surtido 67 recetas.

Ah, y la CFE: pérdidas por 171 mil millones.

Más, y pongamos el acento aquí, la joya de la corona: Pemex, con 430 mil millones de pérdidas en el sexenio.

Del nepotismo y la opacidad, mejor ni hablamos.

Ese es el Estado que pretende ponerse a construir casas con tu, mi, nuestro dinero, vía Infonavit. Ya que estamos: no, no es lo de antes, como quiere vender cierta comentocracia chaira. El Gobierno federal no es que quiera administrar tu lana por si quieres comprarte un depa o una casita. Es que nos quiere convencer de que puede volverse un desarrollador viable y honesto. De que puede eso, construir.

Y construir con don Octavio Romero a la cabeza del proyecto. ¿Quién? El ingeniero agrónomo que el sexenio pasado estaba a la cabeza de la joya de la corona, esto es, de Pemex, que estaba mal antes de sexenio y terminó con pérdidas de récord no, no solo por el agrónomo Romero, porque ciertamente el problema es amplio y complejo, pero también gracias a él, ahí sí ni qué decir. Quiero decir: puede que este gobierno sea más eficaz y científico que el anterior; más tecnócrata. Pero muy probablemente no en este caso.

Así que, la verdad, si tienes lana en Infonavit, lana que efectivamente es tuya, sácala si puedes y corre tan rápido como te den las piernas. Consejo fraternal. E inmobiliario.

