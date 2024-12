La agenda de género forma parte ineludible del debate nacional. En el espacio político, económico y cultural se discute la importancia de continuar avanzando y seguir abriendo espacios para las mujeres en la toma de decisiones. Hoy contamos con normas y reformas constitucionales que plasman esos logros en buena medida gracias a la lucha de mujeres, que desde tiempos remotos y hasta nuestros días, han alzado su voz exigiendo igualdad en todos los ámbitos y por los mismos derechos.

La tarea no está terminada ni de lejos. Nuestras luchas, nuestras demandas y nuestras causas permanecen inalterables. Seguiremos dando la batalla por erradicar las violencias en todas sus formas, las brechas salariales, el reconocimiento de la gran valía de los cuidados, la desigualdad económica, la feminización de la pobreza, la discriminación y los prejuicios sociales hacia nosotras. Debemos seguir el ejemplo de mujeres extraordinarias que han dado la lucha en México y en otros lugares del mundo.

El problema de las violencias contra las mujeres y contra las infancias no cesa. No puede haber niñas-madres criminalizadas, no podemos seguir siendo el primer lugar en pornografía infantil en el mundo, no debería seguir esta ola de feminicidios y de odio. Quedan muchos retos, empezando por el peor: que se asesina a mujeres por el hecho de serlo.

Los avances que hemos conquistado en cuanto a paridad no podemos dar por hecho que son de una vez y para siempre, debe ser una lucha permanente para que no haya retrocesos. Ahí están como ejemplo Argentina donde ahora se prohíbe el lenguaje incluyente o en el caso extremo de Irán donde hoy las mujeres no pueden hablar en público ni dejar la burka. El sistema patriarcal está ahí y lo vivimos todos los días en México y el mundo.

Nos lo recuerda el ejemplo de Gisèle Pelicot en Francia: que está dándonos un ejemplo de valor, de entereza, pero también de trascendencia al expresar una frase que debe grabarse en nuestro corazón y en nuestra mente para siempre: “la vergüenza tiene que cambiar de lado”, la vergüenza no es para las víctimas, la vergüenza es para los que violan, los que abusan, los que asesinan y los que quieren acabar con los avances en el ejercicio de los Derechos Humanos de las mujeres. Esas son mis luchas, estas son nuestras causas.

Por último, quiero expresar que me siento muy complacida de colaborar en Mente Mujer. Agradezco a la gran María Cristina Mieres Zimmermann por la confianza que me brinda El Heraldo de México al abordar y analizar periódicamente en este espacio temas relacionados con la igualdad. ¡Arrancamos!

POR MTRA. CLAUDIA S. CORICHI GARCÍA

PRESIDENTA NACIONAL DE LA COLECTIVA 50+1

@CLAUCORICHI

PAL