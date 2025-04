Profeco presenta resultados de verificación y vigilancia durante Cuaresma y Semana Santa

En el marco del Programa de Verificación y Vigilancia Cuaresma y Semana Santa 2025, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) realizó operativos de verificación y vigilancia en establecimientos comerciales del 12 de marzo al 20 abril, y continúa con módulos de atención en aeropuertos y centrales de autobuses hasta el próximo domingo 27.

En comercios como centrales de abasto, pescaderías, florerías, venta de artículos religiosos, mercados públicos, tiendas de autoservicio, de conveniencia y departamentales, restaurantes, entre otros, la dependencia llevó a cabo 6 mil 321 visitas de vigilancia.

A través de personal adscrito a las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor en el país, la Profeco colocó 38 mil 524 preciadores y 6 mil 232 Decálogos con los derechos de las y los consumidores.

La Procuraduría instaló 40 básculas itinerantes, para corroborar que los kilogramos correspondieran al producto pagado

Foto: Especial

Asimismo, del pasado 12 de marzo al 20 de abril, la Profeco instaló 71 módulos de atención, brindó 6 mil 572 asesorías a la población consumidora y realizó 174 conciliaciones entre proveedor y consumidor.

Para proteger los derechos de las y los consumidores en las relaciones comerciales, la Procuraduría instaló 40 básculas itinerantes, mediante las cuales se pudo corroborar que los kilogramos correspondieran al producto pagado. De igual manera, se efectuaron 31 servicios de calibración de instrumentos de medición.

Dentro de las acciones del programa, se monitorearon 59 mil 075 productos y se colocaron 23 sellos de suspensión, principalmente por no exhibir precios totales a pagar, no respetar los precios exhibidos, condicionar el cobro por propina, no respetar promociones y ofertas, y productos con caducidad vencida.

La dependencia atendió a personas en aeropuertos y centrales de autobuses

Foto: Especial

De forma paralela, desde el 12 de abril y hasta el próximo domingo 27, la dependencia atiende a las personas consumidoras a través de módulos instalados en aeropuertos y centrales de autobuses. También mediante sus 38 Oficias de Defesa del Consumidor (Odeco) y el Teléfono del Consumidor.

En un corte del al 21 de abril, la Profeco reporta que ha llevado a cabo 115 conciliaciones por un monto reclamado, en conjunto, de 430 mil 124.93 pesos, aunque el recuperado a favor de las y los usuarios fue superior, 444 mil 845.93 pesos.

Con Viva Aerobús se realizaron 83 conciliaciones, con Aeroméxico 12, Volaris 143, dos con Mexicana de Aviación SAB de CV y una con Delta Airlines Inc.

De las líneas de autobuses, con Omnibus, Futura y Estrella Roja se realizó una conciliación con cada una y dos con ADO.

Los motivos de conciliación fueron: demora de vuelo (121), pérdida de vuelo (27), sobreventa de vuelo (22), cambio de itinerario (30), problema con el check in (3), modificación a los servicios contratados sin previo aviso (3), información incompleta sobre el servicio (16), cobro indebido (4), cancelación de vuelo (9), negativa a la devolución del dinero (1), no respetar descuento (1), derechos

del consumidor (2), negativa a la prestación del servicio (1), negativa a realizar cambios (3), Código Fox (1), negativa a la cancelación (2), trámites y servicios de Profeco (1).

En cuanto a asesorías se realizaron 6 mil 977 en total, 219 de ellas en el AICM, 83 en el AIFA, cuatro a través del Teléfono del Consumidor, y 6 mil 671 mediante las Odeco.

Se realizaron 6 mil 977 asesorías en total

Foto: Especial

Los principales motivos de asesoría fueron por derechos del consumidor (mil 834), derechos al viajar en autobús (mil 127), derechos para viajar en avión (mil 154), trámites y servicios Profeco (830), quién es quién en los precios (306), cancelación de vuelo (185), así como por vuelo demorado, problemas con el check in, peso del equipaje, pérdida de vuelo, cambio de itinerario, negativa de prestación del servicio, cobro de equipaje de mano o por no respetar la reservación.

La Profeco recuerda que tiene a disposición el Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco y Facebook: ProfecoOficial.