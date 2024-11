Nos harían un favor

“Yo pedí la ayuda de un gobierno extranjero senador @FelixSalMac, y ¿sabe por qué?, porque vi calcinados a mi hija y nietos. Yo vi el vídeo donde los criminales gritan ‘quémenlos’. Yo me llené de un odio que pido a *Dios usted* nunca sienta, cuando me dijeron que en ese momento seguían vivos.

“Yo pido que sean considerados terroristas porque he acompañado a Madres Buscadoras, a desplazados, a periodistas víctimas de persecución, a mujeres presas injustamente, a ultrajadas. Por eso pido que venga alguien y ayude a que el terror se calme, porque todos merecemos vivir en paz, con libertad.

“Si por pedir esto, merezco la cárcel, adelante, aquí estoy. “Pero ¿quiénes serían los traidores a la patria?”

ADRIÁN LEBARÓN

No soy trumpista. Creo que, con él en la presidencia de Estados Unidos a partir de enero del próximo año, se vienen tiempos complicados para el mundo. Lo considero una persona detestable; misógina, grosera, caprichosa y visceral. Muchas veces errada y, las más, incapaz. Sin embargo, y habiendo dicho lo anterior, con la propuesta de Trump de denominar ‘grupos terroristas’ a los cárteles del narcotráfico que operan en México y en EEUU, e ir tras ellos, nos harían un inmenso favor.

No me agrada la posible violación de nuestro territorio por la presencia de fuerzas del orden que no sean las del Estado mexicano. Tampoco es que crea en la bondad de nuestros vecinos del norte. Y, por supuesto, enfrascarse en una guerra contra el crimen organizado -o como quieran llamarle-, contra los narcotraficantes, tendría costos para todos, incluyendo a los estadounidenses. Pero harían lo que los gobiernos de la “transformación” se han resistido a hacer: combatir de manera efectiva al narco y su criminalidad asociada.

Sí, ya sé, no empiecen. Conozco perfectamente que los gobiernos pasados también actuaban de la mano con el crimen. Pero desafortunadamente, en éste no se terminó con ellos. La “convivencia” se ha ahondado en tiempos de Regeneración Nacional.

Ya es momento de ponerles un ‘hasta aquí’, como también a nuestras autoridades. Esas que insisten en repartir abrazos y que en no pocas ocasiones están actuando en contubernio con el crimen organizado (como quedó claro a partir de los señalamientos a Rubén Rocha Moya por parte de Ismael El Mayo Zambada, por citar un ejemplo).

Llama la atención que Félix Salgado Macedonio se enojase tanto ante la posibilidad de que Donald Trump declare terroristas a los cárteles del narcotráfico. No ha defendido con tanta vehemencia a las madres buscadoras; vamos, ni siquiera a la presidenta Claudia Sheinbaum y la posición asumida por la 4t en materia de la reforma judicial…

¿Es un arrebato de patriotismo amenazar con denunciar por traición a la patria a quienes promuevan la idea de que Estados Unidos se meta a investigar las actividades criminales en nuestro país? Mucho le molestó que Lilly Téllez propusiera que ambos países persigan a las bandas del crimen organizado, pero no que el jueves abandonaran en una camioneta los cuerpos de 11 personas asesinadas en Chilpancingo, Guerrero. ¿Una palabra de pésame o de amonestación al gobierno que su hija desgobierna? (Por cierto, en redes circula un chiste cruel: “En materia de combate al crimen, Evelyn no canta mal las rancheras...).

Al señor apodado “El Toro” le tengo malas noticias: aunque le moleste, se enoje, amenace o se rasgue las vestiduras, si el energúmeno anaranjado quiere nombrar terroristas a los carteles del narco, no nos pedirá permiso. Por ello, lo mejor sería de inmediato buscar acuerdos de cooperación como lo propuso la senadora panista... ¿Tan difícil es entenderlo?

Ciegos los oficialistas que no se percaten de que pronto habrá represalias del gobierno estadounidense ante el asesinato de un miembro de la Marina de EEUU a manos de un sicario en Puerto Peñasco, Sonora. La fiscalía de Justicia estatal ya detalló lo ocurrido y seguramente estarán buscando al asesino pero, aunque lo encuentren, es una afrenta que no perdonará el gobierno norteamericano...

A Salgado Macedonio y a todos los obcecados de la 4t valdría la pena decirles que los verdaderos traidores de México son los socios del crimen organizado, los que miran para otro lado ante la violencia que azota a su estado; los que guardan silencio ante las personas asesinadas.

Si la guerra contra el narco de Calderón nos llevó a la proliferación de grupos criminales y las de Peña Nieto y AMLO a su empoderamiento, quizá lo dicho por Trump le haga frente. Vayamos colaborando con la amenaza gringa en lugar de que, debido a que al gobierno mexicano no le tienen confianza, nos enteremos por los periódicos que ha sido capturado tal o cual capo.

Y para quienes digan que así se cede soberanía, yo les pregunto: ¿hay soberanía donde el crimen organizado manda y hace lo que le place?

De otras no sé, pero en particular estas bravatas de Trump, en lugar de espantarnos o enojarnos, deberíamos entender que más bien nos harían un favor.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADOR

