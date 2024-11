Quieren una mujer al frente del CCE

AAAAAAAARRRRAAANCAAAAN. INICIÓ YA la carrera en pos de la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). En el arrancadero están prácticamente saliendo Juan Cortina y José Medina Mora.

Pero ni al presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), ni al presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) les alcanza para juntar los siete votos que necesitan.

Juan Cortina y Francisco Cervantes. (Créditos: El Heraldo de México)

Ambos concluyen sus gestiones en diciembre y ya están en plena campaña con la mira puesta en marzo para relevar a Francisco Cervantes, quien empezó a operar para extenderse seis meses o un año.

Y es que al interior de la cúpula empresarial se habla de la necesidad de abrirle el espacio a una mujer, porque el único gremio que sigue siendo representado por hombres, es precisamente el empresariado.

José Medina Mora. (Créditos: El Heraldo de México)

Tenemos la primera Presidenta, Claudia Sheinbaum; la mitad de su gabinete está conformado por mujeres; Norma Piña se convirtió en la primera Presidenta de la Corte, y 13 estados son gobernados por mujeres.

Hace 10 años el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios cambió a Consejo Mexicano de Negocios (CMN) para dar paso a las mujeres. María Asunción Aramburuzabala y Blanca Treviño fueron las pioneras.

La primera, ex accionista de La Modelo, se autoexilió tras de que llegó a la Presidencia Andrés Manuel López Obrador, y la segunda, dueña de Softtek, de hecho busca ahora la presidencia del CMN.

Blanca Treviño. (Créditos: El Heraldo de México)

Las otras dos socias del que fuera llamado en su momento Club de Toby son Laura Díez Barroso, accionista de GAP y presidenta de Santander México, y Laura Zapata Oscoz, presidenta de Grupo Envases Universales.

La única mujer que cumple con los estatutos del CCE para alcanzar la presidencia se llama Sofía Belmar, directora de Desarrollo de Negocios y Transformación en América Latina de la aseguradora Metlife.

En mayo de 2021 se convirtió en la primera mujer en asumir la presidencia de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), uno de los siete integrantes de la Comisión Ejecutiva del CCE.

Laura Díez Barroso. (Créditos: El Heraldo de México)

Al haber representado a un miembro con derecho a voto, la propia AMIS en automático podría proponer su candidatura para presidir el CCE.

Sólo necesitaría el apoyo de una confederación, que en este caso sería la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), que preside Alejandro Malagón.

El problema de Sofía es que los tiempos ya están muy acotados como para lograr tomarle la estafeta a Cervantes en marzo próximo, de ahí que éste busque prolongarse más tiempo.

El camino para que alcance la presidencia del CCE no se ve nada fácil, no solo por el aval que pueda darle Metlife, sino por la resistencia al interior del propio CMN, donde un grupo apoya con todo a Cortina.

Y principalmente por las posturas de los siete integrantes de la Comisión, a la que también pertenecen la Asociación Mexicana de Bancos y la Confederación de Cámaras de Comerio.

Todos deberán poner en el fiel de la balanza qué les conviene más: una presidenta o un presidente con el mejor perfil para transitar por el segundo piso de la 4T que tiene como su líder a una mujer que se está rodeando de mujeres.

Sofía Belmar. (Créditos: El Heraldo de México)

EN LA ELABORACIÓN del Paquete Económico el que ya estuvo muy activo fue Carlos Lerma, próximo subsecretario de Ingresos. Al todavía director de Altán Redes le encomendaron calcular las entradas de recursos. Bertha Gómez, la subsecretaria de Egresos, hizo todos los mega recortes que a nadie dejó contento, mientras que al subsecretario Edgar Amador le tocó lo relativo a la deuda y las proyecciones económicas. A juzgar por la división de funciones y la premura por tener listo el documento, se notó una falta de coordinación que llevó incluso a publicar números que tendrán que ser corregidos una vez que sean revisados por los diputados y senadores. Algunos analistas empiezan a hablar de ingresos inexistentes hasta por 300 mil millones de pesos, que equivale a un punto del PIB, con lo que el déficit en lugar de ajustarse a 3.9% como se estableció, realmente quedaría en 4.9%. O sea: una reducción de 1%.

Carlos Lerma. (Créditos: El Heraldo de México)

Y YA QUE estamos hablando del sector hacendario, todo indica que el secretario Rogelio Ramírez de la O podrá hacer un par de nuevos nombramientos adicionales a los de Carlos Lerma en cuestión de días. Uno es en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y otro en Nacional Financiera y el Banco Nacional de Comercio Exterior. En el primer caso apunte el nombre de Marcial Luján. Se trata del actual director de la Casa de Moneda, quien relevaría a Jesús de la Fuente. El otro es Miguel Siliceo, hoy titular de la Unidad de Inversiones de la misma Secretaría de Hacienda, quien llegaría en lugar de Luis Antonio Ramírez, quien a su vez podría saltar al otro banco de segundo piso: Banobras, que encabeza Jorge Mendoza Sánchez. Otro nombre que también suena es el del general en retiro Moisés García Ochoa para la Agencia Nacional de Aduanas.

Marcial Luján. (Créditos: El Heraldo de México)

EL 8 O 9 de diciembre será la asamblea de los dueños de clubes de la Liga MX en la que votarían si aceptan que Apollo Global Management entre a gestionar financieramente el negocio del futbol. Le decía ayer que de su ingreso o no depende la permanencia de Juan Carlos Rodríguez como comisionado y presidente de la Federación Mexicana de Futbol. México no le es ajeno a este poderoso fondo neoyorquino que encabeza Marc Rowan. Fueron los que rescataron de la quiebra a Aeroméxico y hoy son de sus principales accionistas. Apollo condicionó su incursión a que desaparezca la multipropiedad de equipos, de ahí que Club Pachuca de Jesús Martínez, Grupo Orlegi de Alejandro Irarragorri y Grupo Salinas de Ricardo Salinas no vayan a votar a favor. Incluya también a Femsa, que capitanea José Antonio Fernández Carbajal.

Marc Rowan. (Créditos: El Heraldo de México)

PARECE QUE NO prendió la convocatoria para la elección de nuevos jueces, magistrados y ministros. Y es que a cinco días del cierre de registros, muy pocos han acudido al llamado. De seis mil puestos de elección apenas se habrían inscrito poco más de dos mil personas. Y mientras el integrante del Comité de Evaluación, el ministro en retiro Arturo Zaldívar, denuncia sabotaje y coerción de los opositores a la Reforma Judicial, un colega suyo, el ministro Alberto Pérez Dayán, anda diciéndole a todo el que quiera oírlo que será integrante del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, o bien ofreciendo sus dizque buenos oficios, como al abogado Javier Quijano, integrante también del Comité de Selección, para que lo presida, cosa que éste último ya desmintió.

Alberto Pérez Dayán. (Créditos: El Heraldo de México)

PUES DONALD TRUMP se decantó por el director del banco de corretaje de inversión Cantor Fitzgerald, Howard Lutnick, como su próximo secretario de Comercio, dejando en el limbo a Robert Lighthizer. El magnate financiero no tiene experiencia en tratados comerciales, políticas de comercio exterior y manejo de aranceles, conocimientos esenciales para la cruzada que el nuevo gobierno instrumentará contra China y la Organización Mundial de Comercio, y por supuesto de cara a la revisión y eventual renegociación del T-MEC con México.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

PAL

Sigue leyendo

SNTE recupera 12mmdp perdidos en Cebures tóxicos

La primera quiebra del segundo piso de la 4T