La primera quiebra del segundo piso de la 4T

COMO LE ADELANTAMOS, el lunes se reunieron con directivos de Altos Hornos de México (AHMSA) funcionarios del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Los encabezó la procuradora fiscal, Grisel Galeano; el coordinador de asesores del secretario de Hacienda, Roberto Lazzeri, y el titular de la Dirección General de Asuntos Contenciosos y Procedimientos de esa misma dependencia, Juan Carlos Pinson.

Se les informó que la compañía está declarada en quiebra y que el síndico será Víctor Manuel Aguilera. También estuvo Daniel Nicolaievsky, cabeza de Rothschild, banco asesor financiero, que expuso el modelo financiero, basado en subasta de activos por la que habría varios interesados.

Uno de ellos es la acerera india Arcelor Mittal, cuyo vicepresidente financiero, Kalyan Ghosh, también asistió. Otro interesado es Ternium, del empresario ítalo argentino Paolo Rocca, del que apenas ayer le hablaba que libra una batalla para cobrarle a Pemex lo que le debe.

Otro interesado es el regiomontano Julio Villarreal, dueño de Grupo Villacero, amigo histórico de Alonso Ancira, hasta principios de año todavía controlando AHMSA, y acreedor a través de su banco Afirme de la principal acerera de Coahuila.

En la reunión del lunes se expuso la necesidad de liquidez para llegar al final del proceso y que eso incluye pago a asesores; que se tienen varios bienes no esenciales que pueden ser monetizados para lograr algo de liquidez, pero necesitan ser vendidos.

Los representantes del secretario Rogelio Ramírez de la O preguntaron a cuánto asciende el pasivo laboral preferente y se les explicó que, dadas las diversas interpretaciones de la ley, va desde los 50 millones de dólares, si se toma el pasivo antes de concurso; 250 millones de dólares, si se considera el Artículo 123 Constitucional, y más de 700 millones de dólares si contempla el Contrato Colectivo de Trabajo.

Hacienda está consciente que no puede pagarse este último y coincidieron en que debe llegarse a una negociación entre 50 y 250 millones de dólares, dependiendo de lo que entre por inversión.

También están conscientes de que AHMSA en quiebra perderá la recuperación de sus pasivos.

Como siguientes pasos se va trabajar en el proceso de subasta y bases para la convocatoria, en lograr la liquidez y en establecer claramente qué apoyo se está pidiendo al gobierno federal.

Otro representante del gobierno que acudió, en este caso del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, fue el coahuilense Arnoldo Padilla, quien participó en su momento en la negociación para traer Tesla a Monterrey.

Por AHMSA estuvieron John Abbott y Andrés González Saravia así como abogados de Cuatrecasas y de Guerra González Abogados.

MÁS QUE JEFE de la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer se perfila a ser el secretario de Comercio de Donald Trump. Lo interesante es que el feroz abogado litigante lograría lo que no pudo hacer hace ocho años Wilbur Ross, entonces secretario de Comercio de Trump: absorber la oficina que hoy lleva Katherine Tai. En esta nueva era, Lighthizer tomaría el control absoluto de las decisiones y políticas en materia de comercio exterior de nuestro principal socio comercial, lo que no va ser precisamente la mejor noticia de cara a la renegociación del T-MEC, en la que México no sólo no ha definido quién va llevar la voz cantante en el gobierno de Claudia Sheinbaum, sino también por el sector privado. Ya se empiezan a notar diferendos entre el Consejo Coordinador Empresarial, de Francisco Cervantes y el Consejo Mexicano de Negocios, que preside un ausente Rolando Vega Sáenz.

PUES COMO LE informamos hace exactamente una semana, México perdió el panel sobre el maíz transgénico. El mismo Marcelo Ebrard, secretario de Economía, ya aceptó que nuestro país no logró sostener sus argumentos del daño a la salud. Ahora habrá que ver qué procede, pues este caso nos hace recordar el panel que México y Canadá le ganaron a Estados Unidos en materia automotriz, sin que a estas alturas se haya ejercitado alguna sentencia en contra de nuestro socio. Y en medio de esta resolución, llama la atención que el secretario de Agricultura, Julio Berdegué, férreo opositor de los productos genéticamente mejorados, diga esta boca es mía. A ver cómo contra argumenta.

PUES SUCEDIÓ LO que era lógico: la directora de Administración y Finanzas de Birmex, Emma Luz López, tuvo que dar marcha atrás a su Investigación de Mercado a la que sólo invitó a un puñado de proveedores para la licitación de la compra consolidada de medicamentos 2025-2026. Y es que como le platiqué en su momento, muchos se quedaron fuera y protestaron por no haberles recibido sus propuestas. La funcionaria dejó sin efecto su investigación y ahora tendrá que convocar a otra considerando la base registrada en CompraNet, y no la lista que tenía en la Secretaría de Salud de la CDMX y que originalmente tomó como base. El gobierno dispondrá de un presupuesto de 130 mil millones de pesos.

LA EMPRESA MEXICANA de publicidad, ISA Corporativo, del sonorense Hugo Camou Rodríguez, dio el campanazo en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de Iberoamérica, que se desarrolla en Ecuador, pues recibió este jueves el Premio Iberoamericano de Calidad 2024 que entrega la Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad. Es la primera organización privada del sector publicitario que obtiene este galardón.

