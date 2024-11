SNTE recupera 12mmdp perdidos en Cebures tóxicos

UNO DE LOS fraudes financieros que se vienen arrastrando desde hace 10 años, es el que involucra al Fondo de Retiro de los Trabajadores de la Secretaría de Educación Pública, mejor conocido como Forte.

Estamos hablando de inversiones ruinosas por más de 20 mil millones de pesos que se administraron en un fideicomiso del Banco Santander, desde los tiempos en que lo dirigía Marcos Martínez.

Juan Díaz de la Torre y Marcos Martínez. (Créditos: El Heraldo de México)

En 2014, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), entonces bajo el liderazgo de Juan Díaz de la Torre, consideró buena idea que el Forte invirtiera en Certificados Bursátiles (Cebures).

Alejandro Gertz Manero. (Créditos: El Heraldo de México)

El fondo de los maestros empezó a destinar recursos, principalmente a proyectos inmobiliarios, que tenían un retorno atractivo. Se echó mano de intermediarios que ofrecían rendimientos muy elevados.

A la postre, esos administradores desfalcaron al Forte y al SNTE con millonarios desvíos de los que cuesta trabajo no creer que sus directivos no estuvieran al tanto de las emisiones de papel que implicarían pérdidas.

Pues bien, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, de la mano de la procuradora fiscal, Grisel Galeano García, están por lograr el mayor acuerdo reparatorio de la historia.

Nos referimos a un monto aproximado de 12 mil millones de pesos a través de una compleja reestructura de los Cebures emitidos por Banco Actinver, de Héctor Madero, y administrados por Grupo CGB.

Este último, de Antonio Dávila, los celebró con el Forte, teniendo al banco de Ana Botín como fiduciario; la reestructura representa el mayor acuerdo para la recuperación de activos en favor de los maestros.

El acuerdo se logró con la participación de la Fiscalía General de la República, la Procuraduría Fiscal de la Federación, Santander y Grupo CGB, brindando certeza y seguridad financiera y jurídica a tales emisiones.

Fue posible gracias a que los recursos obtenidos mediante los Cebures que se destinaron a los proyectos administrados por Dávila fueron invertidos en activos inmobiliarios que aumentaron su valor en el tiempo.

Mario Delgado. (Créditos: El Heraldo de México)

Esto acredita que los dineros del Forte invertidos por CGB fue adecuado, a diferencia de otras emisiones con distintos administradores, cuyas inversiones fueron ruinosas y no se podrán recuperar.

Se espera que en próximos días la SEP, que lleva Mario Delgado, y el SNTE, que encabeza Alfonso Cepeda, convoquen al Comité Técnico del Forte para concluir un asunto que es del interés de la 4T.

Podría ser el primer triunfo de la administración de Claudia Sheinbaum en materia de recuperación de activos públicos, proceso que también acompañó el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.

Carlos Díaz. (Créditos: El Heraldo de México)

SI BIEN LOS números y estimaciones del Paquete Económico que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, entregó el viernes al Congreso fueron vistos con recelo por muchos analistas, lo que preocupó a todos fue que horas antes Moody´s bajara la perspectiva de la calificación de México de “estable” a “negativa”. Y es que para la agencia que lleva aquí Carlos Díaz, lo que contenía el paquete ya era irrelevante: fincaron su ajuste en lo que pudieron observar en el primer mes de gobierno de Claudia Sheinbaum, donde temas como el desmantelamiento del Poder Judicial, la supremacía constitucional, la eliminación de los organismos reguladores y la inseguridad, vulneran la gobernanza de México, y eso fue lo que ponderaron en su análisis. Por más que Hacienda cabildeó a través de quien iba a ser el subsecretario sustituto de Gabriel Yorio, Alejandro Olivo, ex director de Moody´s en Estados Unidos, el golpe fue dado. Ahora viene el de Fitch Ratings, que comanda Carlos Fiorillo.

Chris Wright. (Créditos: El Heraldo de México)

EL PRESIDENTE ELECTO Donald Trump no sólo está reclutando a los llamados halcones en temas de seguridad y migración. También está convocando a su gabinete a perfiles duros, con los que los secretarios de Economía y Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y Juan Ramón de la Fuente, respectivamente, tendrán que lidiar. Ahí está el caso de Chris Wright, que fue nominado el sábado para encabezar la secretaría de Energía. Jefe de los servicios petrolíferos de Liberty Energy, empresario no partidario de los monopolios estatales ni las energías renovables y sí apoyador del fracking y los intereses de las empresas estadounidenses a las que les cerró el paso Andrés Manuel López Obrador con su Reforma Energética, visión compartida por la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Brendan Carr. (Créditos: El Heraldo de México)

OTRO CUASI NOMBRAMIENTO que también será desafiante para México fue el que dio a conocer ayer el mismo Donald Trump. Se trata de Brendan Carr para presidir la Comisión Federal de Comunicaciones. Es un pro de la tecnología digital y profundo defensor de la industria estadounidense. No va a estar de acuerdo con la desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que preside Javier Juárez Mojica. Ni del freno que América Móvil le ha impuesto a AT&T, que preside John Stankey, para crecer en nuestro país. Tampoco de la expansión que Carlos Slim le ha permitido a Huawei, de Ren Zhengfei. Carr va a presionarnos por China y que en el desarrollo de la infraestructura digital nos inclinemos más hacia Cisco, Ericsson y Nokia.

Juan Carlos Rodíguez.(Créditos: El Heraldo de México)

EL QUE ESTÁ en la tablita es el Presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Juan Carlos Rodíguez, La Bomba. Llegó a esa posición en mayo de 2023 con 40 promesas de las que solo ha logrado tres. La más importante y que no ha cumplido es conseguir un fondo que financie la Liga MX. Como no ha podido entregar resultados, su última carta es subir a Apollo Global Management. Pero para lograrlo necesita el consentimiento de todos los clubes de la liga que preside Mikel Arriola. Hay al menos tres que no quieren: el Club Pachuca, de Jesús Martínez, que controla el Pachuca y el León; el Grupo Orlegi, de Alejandro Irarragorri, dueño del Santos y el Atlas, y Grupo Femsa, que capitanea José Antonio Fernández Carbajal, propietario de los Rayados de Monterrey.

LA FALTA DE una estrategia seria y organizada de quienes están en contra de la Reforma Judicial está llevando a juzgadores a cometer errores graves en sus acciones y declaraciones. La jueza Karina Ibarra se presentó hace unos días en la UNAM para increpar al magistrado electoral Felipe de la Mata por el proyecto con el que propuso dar la mayoría calificada a Morena y sus aliados. Lo hizo libremente y así fue como se retiró: por su propia voluntad. Nadie la corrió como lo ha estado difundiendo dolosamente, afectando la credibilidad del movimiento anti reformista. Tan estaban dispuestos a escucharla que el propio Mata la invitó al diálogo.

POR DARÍO CELIS ESTRADA

COLABORADOR

@DARIOCELISE

PAL