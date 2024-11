La séptima estrella

¿Qué puede significar para un corredor amateur colgarse la enorme y emblemática medalla de las Seis Estrellas de los Grandes Maratones o Six Majors? Para muchos apasionados de la distancia de Filípides podría ser el equivalente a obtener una medalla olímpica, porque para correr los maratones de Berlín, Boston, Chicago, Londres, Nueva York y Tokio no sólo se requiere de un gran esfuerzo físico y económico, demanda también mucha dedicación y sacrificio. Algo más que sólo ponerse un objetivo y cumplirlo.

La presea conmemorativa que reciben los Corredores de Seis Estrellas tiene un diseño exclusivo que refleja la hazaña del atleta. Consiste en un conjunto de seis pequeñas medallas con los logotipos de cada maratón, unidas entre sí para formar un círculo mayor. La Six Star Finisher es un tesoro personal y un símbolo de logro y dedicación para los corredores que la obtienen. Representa la suma de miles de kilómetros: 253.17 de los maratones, más otros cientos acumulados en las piernas en los entrenamientos previos y todos los que se atraviesan para viajar a cada destino para participar en cada carrera. Sin contar el impacto en la economía del corredor.

El circuito de los World Marathon Majors fue creado en 2006 para agrupar a los mejores maratones del mundo. En ese momento fueron cinco las ciudades elegidas y en 2013 se unió el Maratón de Tokio. Según la Abbott World Marathon Majors son ya 17 mil 26 corredores los que se han convertido en Six Star Finishers y están en su salón de la fama, de los cuales 558 son mexicanos. La semana pasada se anunció oficialmente que el Maratón de Sídney, Australia, será, a partir del 2025, el nuevo el Séptimo Major, sin embargo, esta decisión, aunque esperada, fue recibida con preocupación por la comunidad de corredores y generó críticas y protestas entre quienes pretenden o están por completar los seis maratones. Pensar que tendrían que viajar, y entrenar, para una prueba más inquietó a muchos.

En respuesta, la Abbott World Marathon Majors aclaró que las medallas Six Majors se seguirán entregando a quienes completen ese circuito, y ofrecerán una nueva a los que terminen los siete, más los que se vayan agregando al calendario. Y es que además de Sídney, los organizadores informaron que el objetivo final es ampliar a nueve el selecto grupo. Las ciudades candidatas son Shanghái y Ciudad del Cabo, ambas carreras podrían ingresar en 2026 y 2027, respectivamente.

¿Si obtener una medalla Seis Estrellas es un enorme reto para muchos corredores amateurs, pensar en siete, y hasta en nueve, no se convertirá en una meta inalcanzable?¿O será que la Six Star ya no será tan codiciada, pues habrá otras más por conseguir? Lo cierto es que esta presea es considerada una de las más prestigiosas en el mundo del atletismo amateur y tiene un enorme valor para quien haya corrido el circuito, como para quien no, pero que sabe lo que significa correr un maratón. Ahora quien quiera completar la nueva colección tendrá que entrenar y ahorrar para viajar a Australia, y muy probablemente a China y Sudáfrica. ¿Cuántos asumirán este reto?

POR ROSSANA AYALA

