Sheinbaum, un ejemplo para el mundo

Cuando en México decimos que es tiempo de las mujeres es porque, ahora ellas encabezan los Poderes de la Unión con Claudia Sheinbaum, Presidenta de la República y titular del Poder Ejecutivo; Ifigenia Martínez y Hernández, presidenta del Poder Legislativo y Norma Piña Hernández, presidenta del Poder Judicial.



Un hecho que nunca había sucedido en nuestro país y que con la toma de protesta de Sheinbaum Pardo, México salda una deuda histórica con las mujeres por lo que este acontecimiento, ya es un ejemplo plenamente reconocido a nivel mundial, lamentablemente y pese a la trascendencia histórica, todavía hay voces retrogradas, principalmente del viejo régimen mexicano que no digieren aun que una mujer que ha dado grandes resultados en los últimos 24 años como servidora pública y que ahora, por voluntad del pueblo esté al mando del país.



Es verdaderamente increíble que en aras de aferrarse a los privilegios que hace apenas 6 años todavía conservaban, la derecha descalifique con mensajes machistas a Claudia Sheinbaum desde el primer día de su mandato y no aceptan que ya estamos en el México del siglo 21 y que nuestro país incluso, ya se adelantó a nuestros principales socios comerciales de América del norte, en que una mujer tenga las riendas del poder para continuar con la transformación.



Sin duda se trata de un hecho que estará en los libros de historia por lo que, para un servidor, fue impresionante ser testigo y observar desde la Cámara de Diputados la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como la primera mujer en ser Presidenta de la República en más de 200 años de vida independiente del país. Un hecho histórico producto de los avances sociales y culturales que hemos tenido en los últimos 6 años y que impulsó con gran liderazgo en su gobierno Andrés Manuel López Obrador, quien deja un gran legado.



Con ello, quedan atrás los desastrosos resultados del fracasado modelo neoliberal y el régimen de corrupción y privilegios, ahora, con una visión de llevar a México al bienestar y al desarrollo , la nueva Jefa del Poder Ejecutivo hizo ante la multitud que se concentró en el zócalo capitalino, cien compromisos de bienestar social y siempre de la mano del Humanismo Mexicano como “la continuidad de la austeridad republicana, la lucha contra la corrupción y el trabajo con honestidad por un México con justicia, democracia y libertad”.



En ese mismo lugar, Claudia Sheinbaum recibió el bastón de mando de parte de las comunidades indígenas y dio a conocer a miles de mexicanos sus acciones de gobierno que, desde la Cámara de Diputados, el Grupo Parlamentario de Morena trabajará intensamente para lograr este fin porque estamos seguros que la Jefa del Ejecutivo encabezará un gobierno honesto, sin influyentismo, ni corrupción o impunidad, porque la gente ya no desea que regrese el régimen de corrupción y de privilegios de los gobiernos neoliberales y ese, es el verdadero compromiso que la primera presidenta de esta nación asume por el bien de todos.

POR JULIO CÉSAR MORENO

DIPUTADO FEDERAL

@JCMORENO

MAAZ