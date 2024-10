Intel: despegan aquí semiconductores

En lo que podría calificarse como uno de los mayores espaldarazos que pudo recibir el plan maestro para el desarrollo de la industria de semiconductores en México, la empresa Intel, que preside aquí Santiago Carmona, se subió por completo a la propuesta de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información (Canieti) y declaró la semana pasada que México es un “eslabón indispensable en la cadena global de semiconductores”.

No es cualquier cosa. Intel es una de las corporaciones más notorias del sector. Desde hace varios meses esta Cámara está hablando de un puñado de estados de la República que son idóneos para recibir inversión y meter a México en la manufactura de chips y microprocesadores. No obstante, con el arranque del sexenio de Claudia Sheinbaum, tanto Intel como la Cámara están aprovechando para relanzar este plan maestro.

Este plan señala que “México podría duplicar en los próximos cinco años la industria de semiconductores”, metiéndose definitivamente en áreas como ensamblaje, diseño, empaque o validación, y complementando la manufactura de obleas en Norteamérica. El plan ha subrayado que ya existen 12 entidades en el país que ya participan en el sector, y que hay tres estados que realizan varios de los procesos críticos para su manufactura.

La oportunidad para nuestro país la tiene clara la Secretaría de Economía de Marcelo Ebrard, que arrancó la promoción de inversiones para ese sector. Asimismo, a lo anterior hay que sumar la fenomenal noticia revelada hace un par de semanas por parte de Foxconn desde Taipei, Taiwán, cuando dijo que esa empresa construirá en Guadalajara una colosal fábrica de chips de Inteligencia Artificial para la empresa Nvidia, que encabeza Jensen Huang, uno de los CEOs más interesantes de la escena tecnológica a nivel global.

Este verano la firma Tetakawi publicó un documento sobre el tema que se ha hecho viral tras la escasez de chips de años recientes. El texto, titulado “Is Semiconductor Manufacturing in Mexico the Answer to Chip Shortage?”, señala que “México ha demostrado tener una excelente localización para empresas que buscan eficiencias en costos laborales para manufacturas complejas. Su localización adyacente a la frontera de su socio comercial más grande agrega también potencial de ahorro en costos”. Sí, estamos en pole position.



La empresa de grifería de Jorge Barbará se sumó al llamado del Consejo Consultivo del Agua, de Raúl Rodríguez Márquez, para que se abra un diálogo entre gobierno, sociedad civil y empresas, a fin de impulsar nuevas políticas públicas para resolver los temas de agua en el país. En el encuentro el Subdirector General Técnico de Conagua, Humberto Marengo, dijo que las sequías e inundaciones “destruyen civilizaciones”. Así es.

