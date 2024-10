Una nueva estrategia de seguridad

El Doctor Patán sigue a algunos columnistas neoliberales no por afinidad –son adversarios, aunque no enemigos, como solía decir el Ex Quinto Presidente Más Popular del Mundo (EQPMPDM)–, sino para medirle la temperatura a los moralmente derrotados. A los machuchones. Para saber qué pasa con el equipo de enfrente. En esta ocasión, sin embargo, tengo que decir que sentí una corriente de eso, de afinidad, con Raymundo Riva Palacio, que, va la confesión, me trajo cierta tranquilidad. Dice Raymundo que la Compañera Presidenta Claudia Scheinbaum (CPCS), aun cuando asegura que seguirá la estrategia de seguridad del EQPMPDM, que consiste en “atender las raíces del problema”, en el entendido de que el problema es la violencia que ha convertido al país en un altar de cráneos como del Templo Mayor en esteroides, lo que va a hacer en realidad es meter a tope a las fuerzas del orden, con sus órganos de inteligencia, sus helicópteros artillados, su cooperación con los gringos y etc.

A aquí su Doctor, sí, esto lo tranquiliza, por dos razones. Primero, uno sabe que estar en la izquierda es estar en el lado correcto de la historia, pero puede ser que al país del Pozolero, los quemados vivos, los colgados en los puentes sin ojos y demás no le convenga esperar a que se termine la pobreza para frenar la violencia, contra lo que apunta el credo progresista. De la misma manera, y me duele en el alma estar nuevamente de acuerdo con un neoliberal, que es Pablo Majluf, es poco probable que, digamos, un taller de danza le quite la costumbre de la decapitación a los que hicieron esa monstruosidad con el alcalde de Chilpancingo, igual que no es seguro que la lectura en voz alta distraiga al Brayan de rafaguear una chelería, o al Yordy de incendiar la vulcanizadora que no pagó derecho de piso. Lo mismo podríamos decir del teatro, por mucho que ayude a exorcizar los demonios internos, e incluso de los trinos a mayor gloria de la 4T y su Líder Eterno a cargo de mi Euge. ¿Que en Colombia y Brasil han hecho experimentos positivos con la cultura en las zonas violentas y marginadas? Hombre, sí. Pero la multiplicación de cuerpos desmembrados y el récord de feminicidios, por decir, tal vez podrían darnos un cierto sentido de urgencia. Quiero decir que están muy bien las inversiones a largo plazo, pero mientras tanto hay que evitar que el banco te embargue por la hipoteca que no pagaste. En este caso, el banco, la hipoteca y el embargo son un vato que quiere cortarle el brazo a otro con una sierra eléctrica.

En todo caso, solicito a la CPCS que en La Chingada, donde el EQPMPDM pasea entre ceibas y escribe obras maestras, dejen a la tropa aunque haya que posponer la temporada de cabaret feminista o el curso de música prehispánica. La zona está muy peligrosa y hay riesgos que no podemos correr.

JULIO PATÁN

COLABORADOR

@JULIOPATAN09

