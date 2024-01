Un proyecto visionario

Said Valseca Figueroa es un joven de 18 años que encontró la manera de auxiliar a las personas débiles visuales para que mediante la Inteligencia Artificial (IA) tengan una guía permanente diaria.

El joven mexicano desarrolló durante un año el proyecto junto a una de sus compañeras, que es la fuente de inspiración para esta herramienta –pues es débil visual–, y mismo que les valió una medalla de oro en el concurso de tecnología en Rumania, con el cual millones de personas podrán contar con un compañero que los oriente con el sólo uso de unos lentes.

Dichos anteojos se activan en modo auditivo y detallan a la persona débil visual lo que va pasando frente a ella, de una forma personalizada.

El concurso, realizado en Rumania se efectuó a finales del mes de noviembre; el joven Said viajó hasta aquellas tierras para presentar el proyecto, compitió contra 50 equipos de varios países como Vietnam, Hong Kong, Malasia, Indonesia, entre otros, y logró la presea dorada por lo innovador de la idea y por el gran aporte que hace socialmente.

Sin embargo, para que este proyecto se pueda desarrollar hace falta quien lo financie; pero el tema no sólo es la falta de economía, sino que, además, el Gobierno Mexicano no tiene ni idea de lo que estos chicos han logrado, cosa que no sorprende, cuando tenemos autoridades educativas tan ausentes como las de la actual administración.

Es una lástima que Leticia Ramírez Amaya, titular-títere de López Obrador, no conozca estas labores que enaltecen a nuestros estudiantes mexicanos, y que solo sean reconocidos en lugares ajenos.

Deben destacarse proyectos como este y ser un orgullo nacional, pues hablamos de que estos jóvenes no han dejado su labor ahí, siguen trabajando en perfeccionar el funcionamiento de los lentes, además de que en un futuro buscan que las gafas ayuden a las personas en temas emocionales y psicológicos.

El siguiente paso para este tema es encontrar el financiamiento adecuado con el que estos jóvenes puedan poner al mercado sus lentes, toda vez que encuentren a personas honradas que no les quiten el crédito o les roben el proyecto.

Sin duda, sería más fácil lograr todo lo que se busca si las autoridades mexicanas dieran un impulso a todos los talentos de las diversas escuelas del país, pero sabemos que estos temas no son lo importante para ellos, la tecnología no atrae votos y menos cuando empezamos un año electoral en el que se elegirán más de 20 mil cargos a nivel nacional, lo que pone el interés de muchos en asuntos sólo de poder y más poder.

Felicidades a Said.

POR: KARINA ÁLVAREZ

FACEBOOK: @KARINAPERIODISMOSOCIAL

TWITTER: @KAFARK84

CORREO: K.ALVAREZ.ROSAS@GMAIL.COM

INSTAGRAM: KAFARK

EEZ