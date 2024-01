El techo se rompe en 2024

Cuando yo entré a estudiar Derecho, en 2006, había 22 mujeres senadoras y 106 diputadas. No se alcanzaba ni el 30% de participación femenina en el poder legislativo. Desde 1995, con la Plataforma de Acción de Beijing, el feminismo global hablaba de la necesidad de llegar a una “masa crítica de al menos 30%” de mujeres legisladoras. Me gradué en un país en que sólo cinco mujeres habían gobernado un estado, sólo tres habían sido elegidas por elección popular.

A mí siempre me ha interesado la política. Para mí la política es servicio a la gente y a México; y el feminismo y la política están intrínsecamente ligados, “lo personal es político”. Así que desde joven he llevado una vida entre el activismo y la participación política. Son dos caras de la misma moneda del servicio a la gente. Así, cuando yo empecé, lo hice ante un panorama en que, a las mujeres, fuéramos jóvenes o no, se nos decía constantemente que las mujeres no servíamos para la política.

“Las mujeres no ganan elecciones”. Así. Tajante. Misógino. Esa fue la mentira que nos dedicamos a derrumbar. Primero se hizo en el legislativo, donde la paridad de género se consolidó primero. En 2018 alcanzamos la paridad en las Cámaras. Gracias a un fuerte trabajo donde se reformaron las leyes para consolidar cuotas, presupuestos y capacitaciones. También gracias a un esfuerzo organizado de muchas mujeres, de distintos partidos, corrientes y arenas.

Uno de los grandes logros de la Cuarta Transformación ha sido consolidar la participación de las mujeres con la reforma de “Paridad en todo”, que logró que al día de hoy haya 10 mujeres gobernando el país. Y que, indudablemente, hará que este año se rompa el último “techo de cristal” de la política de nuestro país, el de la presidencia de México.

El "techo de cristal" es un concepto que el feminismo utiliza para describir las barreras invisibles y sistemáticas que enfrentamos las mujeres en nuestro avance profesional y en la toma de decisiones en diferentes ámbitos, particularmente en el ámbito laboral y político. La metáfora sugiere que, aunque las mujeres pueden avanzar en sus carreras, llegan a un punto en el que su progreso se detiene, como si estuvieran chocando contra un "techo" que no pueden atravesar fácilmente.

Inició este año celebrando este hecho histórico. Me llena de orgullo saber que mi hija y las niñas de su generación crecerán en un país que trabaja por tirar estos techos.

Feliz inicio de año, y no se les olvide: es tiempo de mujeres.

POR CATY MONREAL PÉREZ

@CATYMONREAL_

PRESIDENTA ROSA MEXICANO A.C.



PAL