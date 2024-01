El IEEM alista elecciones

El pasado 5 de enero, en Sesión Solemne del Consejo General, la presidenta del Instituto Electoral del Edomex (IEEM), Amalia Pulido, declaró el inicio del Proceso Electoral 2024, en el que el próximo 2 de junio casi 13 millones de mexiquenses decidirían quién integrará a partir de septiembre el Congreso local y de enero de 2025 los ayuntamientos que en su conjunto suman mil 302 cargos.

Serán electos 75 diputados locales; 45 de mayoría relativa y 30 designados mediante representación proporcional para integrar la LXII Legislatura, además de 125 ayuntamientos compuestos por un presidente municipal, un síndico(s) y un grupo de regidores electos para un periodo de tres años.

Una de las metas que tiene el partido en el poder es obtener junto con sus aliados la mayoría en el Congreso, lo cual le permitiría a la maestra Delfina Gómez transitar sin sobresaltos el primer año de su gobierno. De resaltar la gran capacidad de diálogo que evidenció la gobernadora con los diputados de las fracciones del PAN, PRI y PRD, que permitió que el presupuesto fiscal 2024 se aprobara por unanimidad de votos el pasado 18 de diciembre.

Habrá que ver ahora si entre los presidentes de los partidos también existe esa capacidad de diálogo, está entre sus propios correligionarios, para poder transitar el complicado camino que les espera y durante el cual se tendrán que ir definiendo las candidaturas de quienes los representarán en las urnas durante el proceso electoral de junio próximo; aunque ya hay visos de que esto no sucederá, es más, se espera que en los próximos días comience el chapulineo de políticos que con tal de no quedar fuera del presupuesto traicionarán sus ideales y se irán con quien les garantice alguna candidatura… AL TIEMPO.

ENTRE OTRAS COSAS: En el Valle de Toluca mientras que el presidente municipal de Metepec, Fernando Flores, aparece en Demoscopia Digital como el alcalde panista mejor evaluado del país, con una aprobación en diciembre de 2023 de 67.1 por ciento, el de Toluca no acaba de aparecer, y no nos referimos al prófugo Raymundo Martínez, sino a Juan Maccise, quien asumió la presidencia municipal el pasado 12 de diciembre y como si no estuviera… AÚN HAY MÁS.

LA DE HOY: El secretario general de Gobierno del Edomex, Horacio Duarte, hizo un llamado a los presidentes municipales del sur de la entidad para sumarse a las Mesas de Coordinación para la Construcción de la Paz, ya que son un instrumento eficiente que proporciona información diaria y sirven como mecanismo de colaboración con las instancias de seguridad federales y estatales. El encargado de la política interna mexiquense reiteró que, con el objetivo de reconstruir la confianza y fortalecer la seguridad de los pobladores de Texcaltitlán y municipios aledaños, junto con el gobierno de México se tomó la decisión de mantener la presencia de la Sedena, Guardia Nacional y Policía estatal; no obstante, también invitó a los alcaldes a instar a sus policías a que estén presentes y atentos… HASTA LA PRÓXIMA.

POR: PABLO CRUZ ALFARO

COLABORADOR

PAL