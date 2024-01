Xóchitl sola no gana el 2024, el ejercicio debe ser con candidatas, candidatos y ciudadanos

La candidata presidencial Xóchitl Gálvez, los Liderazgos Partidistas, las Candidatas, los Candidatos, Consultores Políticos y los Ciudadanos, no deben dejarse apantallar por las encuestas. Morena no va a a ganar.

Pero deben confiar más en la inteligencia de la sociedad que a partir de la experiencia vivida después de la elección del 2018 con Andrés Manuel López Obrador, en esta ocasión no se va a suicidar.



Como mencione en mi anterior artículo, la aparente debilidad de las candidatas y candidatos de la coalición integrada por PAN, PRD y PRI, puede ser al mismo tiempo su mayor fortaleza, pero solo si son capaces de reflejar en sus propuestas el entendimiento de la heterogeneidad de cada uno de los ciudadanos y cada una de las regiones de nuestro país en un nuevo modelo de comunicación.



Confiar en la inteligencia de la sociedad, significa prepararse para conocerla, entenderla, contactarla, convocarla y sobretodo conducirla.

Al día de hoy, no conozco a ningún ciudadano o ciudadana que haya pedido a López Obrador como candidato y ahora como Presidente de la República una Refinería, el Tren Maya, el AIFA, un aeropuerto en Tulum, una línea Aérea Comercial, sucursales del Banco del Bienestar, mucho menos que haya demandado invertir más de 100 millones de dólares de nosotros los mexicanos en Pemex, o comprar las plantas de electricidad de Iberdrola, sólo por mencionar algunos de los proyectos insignias donde el actual Presidente de la República literalmente, ha tirado el dinero de todos los mexicanos.



Pero a quienes sí conozco, es a miles de ciudadanos y sus familias que han perdido uno o más de sus miembros entre los más de un millón de fallecidos, de los cuales son directamente responsables las políticas criminales en materia de Seguridad Pública y de Salud de Andrés Manuel López Obrador y Hugo López Gatell.

También conozco a muchos que siguen con ingenuidad demandando la atención médica como en Dinamarca, que en un exabrupto demagógico nos prometió, y a otro tanto que solicitan con urgencia medicamentos para continuar sus tratamientos contra el cáncer, insuficiencia renal crónica, u otros padecimientos crónico degenerativos.

También conozco a quienes sexenio tras sexenio han exigido que la educación de sus hijos sea de mayor y mejor calidad. Asimismo conozco a un sinnúmero de jóvenes que no encuentran un trabajo bien remunerado, y a otro tanto que han engrosado el indice de la informalidad.

Conozco también a empresarios que han duplicado sus fortunas desde la pandemia del COVID (según reporte de Oxfam), mientras la micro, pequeña y mediana empresa quedo aplastada y miles de mexicanos tuvieron que cerrar sus negocios ante la falta de visión e insensibilidad de López Obrador para apoyarlos durante la emergencia.

Igualmente conozco a dueños de negocios que por la inseguridad traducida en amenazas, extorsión y cobro de derecho de piso en todo el país como consecuencia de otra política insignia de Andrés Manuel López Obrador, la de abrazos no balazos, lo han perdido todo, incluso la vida.



¡Entonces, no me pueden decir que un gobierno que ha provocado todo esto merece la continuidad y un 2o piso de lo mismo! Porque eso, y la reelección de facto por interpósita persona, es lo que tanto anuncian.



En esa circunstancia lo que las y los candidatos de la oposición, incluyendo a la candidata a la Presidencia de la República necesitan, es un mejor conocimiento y entendimiento de la sociedad. De sus capacidades y de sus potencialidades para conducirla hacia la reconstrucción y el desarrollo no solo del país, sino de cada uno de los mexicanos y sus familias.



Si partimos de la idea de que la democracia es un ejercicio de libertad para que entre todos decidamos lo que queremos, y las mayorías resuelvan. Entonces entendamos que Morena de ninguna manera es la mayoría.

El fenómeno electoral del 2018, hoy ante los pésimos resultados del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, flaquea. Porque nadie puede decir que, lo que lo que los mexicanos aspirábamos en ese momento, es lo que hoy el Presidente López Obrador tanto alardea como resultados.



Lamentablemente los partidos políticos no han sabido leer el desastre político, administrativo y de una cínica y profunda corrupción que distingue al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Morena con su Cuarta Transformación, para actuar en consecuencia.



Queda ahora a Xóchitl Gálvez como candidata a la Presidencia y a todas las candidatos y candidatos a los tres órdenes de gobierno y a el Legislativo Federal y Local, construir una comunicación efectiva que los vincule con cada uno de los ciudadanos.

Porque de la eficiente articulación que se haga entre los 20,263 candidatos y candidatas incluida Xóchitl durante la campaña dependerán los resultados para lograr las mayorías en el 2024.



Estamos a punto de iniciar una campaña en la que para ganar, deberán hermanarse todos los candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por México, conformada por PAN, PRD y PRI, con mensajes que reivindiquen, de abajo para arriba las causas específicas de más de 60 millones de mexicanos.

En contrapunto con la voluntad de Andrés Manuel López Obrador y los 21 millones de beneficiarios de los subsidios de los programas sociales con los que pretende perpetuarse en el poder.



Por ello, el conocimiento y la vinculación con estas causas serán el fiel de la balanza en el resultado de la elección del 2 de junio de 2024. Sin embargo, en este contexto Xóchitl Gálvez deberá ser la gran comunicadora, los candidatos al Legislativo Federal (diputados y senadores) deberán demandar las mayorías calificadas que se requieren para hacer las verdaderas Reformas que México necesita para su modernización.

Exactamente lo contrario a los cambios que esta proponiendo Andrés Manuel López Obrador, que significan para los mexicanos una regresión a la mitad del siglo pasado.



Los candidatos a Diputados Locales deberán hacer las Reformas en los gobiernos estatales que garanticen eficiencia y resultados con los fondos que les sean destinados. Los candidatos a Presidentes Municipales (incluyendo los que se reelijan) deberán proponer una moderna y eficaz gestión de sus gobiernos para asumir responsabilidades que tengan que ver con el desarrollo regional.

Por último los ciudadanos, que a partir de esta elección también tendrán una responsabilidad que deberá empezar por reportar cuales son sus prioridades, intereses y disposición para incorporarse en un nuevo modelo de gobernanza participativa.



El Gobierno 2024-2030 debe ser ciudadanizado, para dejar de ser un gobierno militarizado como lo ha impuesto la incapacidad de López Obrador y Morena.

Es decir, un gobierno de ciudadanos que democráticamente decidan incorporarse y participar en los procesos políticos, en lugar de un gobierno de militares.



La ineptitud de gestión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Morena que por incompetencia decidió entregarle las responsabilidades de la gobernanza al Ejército, es el contrapunto que tiene que ser resuelto en la próxima Administración.

Entregando la gestión a los ciudadanos con talento y capacidades formadas dentro de una sociedad democrática, transparente y participativa, sin los argumentos de la Seguridad Nacional para esconder las asignaciones y desvíos de recursos, que por supuesto, no nos cabe la menor duda han respondido a los intereses específicos de quienes se han enriquecido durante estos últimos 6 años.

Porque de otra forma, como podemos explicarnos que mientras miles de micro, pequeñas y medianas empresas ha fracasado y tenido que cerrar, los grandes grupos económicos del país concentrado en unos cuantos han duplicado sus capitales y capacidades financieras.



Para articular este modelo de participación ciudadana debemos dejar de lado la campaña entendida como un ejercicio de marketing político y de publicidad, para involucrarnos en el entendimiento de las necesidades y capacidades de los ciudadanos, en su convocatoria y en su movilización.



En próximos artículos iremos reflexionando en donde se encuentran cada una de las oportunidades.



Porque sin duda es posible levantar las causas de 60 millones de ciudadanos y ciudadanas que están padeciendo las ocurrencias de este gobierno al quitarles por ejemplo el Seguro Popular, las Estancias Infantiles, Escuelas de Tiempo Completo y la tranquilidad y libertad de tránsito ocasionada por la inseguridad.

Causas de 60 millones de personas que pueden ser en el modelo que los incentive a votar por ellos. 60 millones de electores que adecuadamente conducidos pueden generar las mayorías calificadas en los Congresos (federal y estatales), y que pueden significar Reformas efectivas que conduzcan a la modernización de nuestro país.



Diametralmente opuesto a las mayorías calificadas que demanda Andrés Manuel López Obrador, bajo un modelo de continuidad donde incluso, su candidata ya esta ofreciendo más trenecitos, más refinerías, más aeropuertos inútiles, líneas aéreas comerciales para transportar a 1 solo pasajero, y el 2o piso de la 4T convertido.

Porque ya no hay más dinero para subsidios, se lo han gastado todo, regresándonos con su propuesta al modelo de gobernanza de entre los años 40s y 60s del siglo pasado, cuando en el México de aquel entonces se estaba construyendo la infraestructura de nuestro país sin considerar la voluntad ciudadana.



Porque López Obrador entiende la voluntad de una parte de los ciudadanos (30’110,327), como la expedición de un cheque en blanco para hacer su santa voluntad, explicada en el limitado entender de Andrés Manuel a través de las conferencias Mañaneras.

Convirtiendo un programa que debería ser de información, transparencia y rendición de cuentas todos los días, en un burdo programa de propaganda gubernamental en el que se descalificar a todos los periodistas que en lugar de alabarlo, informan.



Sin embargo Xóchitl y su equipo cercano de burócratas de primer nivel, pero principalmente ella, deben entender que sola no gana. Por eso llama la atención que en la su primer línea de estrategia no se encuentra Beatriz Paredes, una mujer que si de algo conoce, es de política. Fuerza y Corazón por México la necesita.

Los mas de 50 años de experiencia, organización territorial, prestigio, oficio y trayectoria política les pueden representar un capital de 25% de los votos y la movilización que necesitan.



La ausencia de Beatriz Paredes en el equipo estratégico dé Xóchitl Gálvez nos recuerda lo que lo que sucedió con el equipo de Francisco Labastida, una vez ganada la elección interna del PRI, cuando el partido se hace cargo de la campaña constitucional.

A partir de ese momento, fueron desplazados para únicamente quedarse con el equipo del partido, Guillermo Ruiz de Teresa y Esteban Moctezuma quienes eran los que tomaban todas las decisiones no tuvieron la capacidad de incorporar a la campaña a esa enorme estructura que lo había acompañado y que se fue molesta.



Lo demás ya es historia, Labastida perdió la elección.



Y no es pregunta

POR MARTHA GUTIÉRREZ

Vocal del Consejo Directivo Del Instituto de Política y Gobernanza, A. C.

@MarthaGtz

EEZ