Las apestadas Greta y Margot para presidentas

La omisión de Margot Robbie en la categoría de Mejor Actriz y la de Greta Gerwig como directora en las nominaciones del Oscar 96 que se dieron a conocer el martes pasado, generaron tanta tendencia en redes sociales y tremendos debates que se han robado el foco sobre el resto de los nominados. Yo, como Stephen King y Hillary Clinton, entre tantos, sigo furiosa por lo que sucedió y a continuación expresaré mi opinión al respecto.

Vaya corajes y discusiones que me he aventado desde el martes muy tempranito cuando se dieron a conocer a los nominados para la entrega del Oscar número 96 a llevarse a cabo el próximo 10 de marzo en el corazón de Hollywood. Obviamente como buena mexicana patriota que soy, primero que nada, mi energía estaba puesta en que algunos de nuestros mexicanos resultaron nominados.

El primer mal momento que pasé fue cuando vi que Humo, el cortometraje animado de Rita Basurto, no estaba nominado. Luego vino el turno de Tótem, de Lila Avilés que tampoco alcanzó la postulación como mejor película internacional y me volví a molestar. Pero todo se calmó cuando nuestro Rodrigo Prieto fue reconocido por su trabajo como cinematógrafo en Los Asesinos de la Luna que rodó a lado de Martin Scorsese.

Debo reconocer que una ingenua Linet Puente pensó, que, así como sucedió en los Critics Choice Awards, el mexicano podía recibir una doble nominación, no solo por la fotografía de la película de Scorsese, sino también por la joya visual que nos entregó con Barbie.

Pero no sucedió y creo que sí se lo merecía, por lo menos me parece que tiene mucho más mérito que Maestro, honestamente no he visto El Conde, pero las otras cintas nominadas en la misma categoría sí están de impacto, por lo menos eso creo de Pobres Criaturas y Oppenheimer, que, si me permiten aventurarme de una vez, creo que será el filme de Nolan, el que le quitará el Oscar a Prieto. Espero equivocarme, pero vaya año difícil en esta categoría.

Y llámenme loca, pero estoy segura que si hubiera competido por Barbie, Rodrigo Prieto tendría más oportunidad de competirle de una forma más frontal a Hoyte Van Hoytema (Oppenheimer) y a Robbie Ryan (Pobres Criaturas). Pero desde ahí ya empezamos mal con los ninguneos hacia la película de la muñeca más famosa del mundo.

Dicho lo anterior, vámonos de lleno con el debate de las omisiones de Barbie. Ya mencioné la primera y que conste que no tiene nada que ver con una cuestión de género, pues a pesar de que la cinta fue fotografiada por un hombre (mexicano, además, que tienen fama mundial por ser machistas) que alcanzó a entender y captar perfectamente lo que la directora quería mostrar en la cinta y lo hizo de una forma gloriosa, creo que a Rodrigo le afectó que la fotografía de Barbie, es muy rosa.

Perdón, pero por más que lo analizo no puedo entender por qué el gremio de fotógrafos no vio la grandiosidad en cada cuadro que Prieto fotografió (Sí, ajá, haciendo mucho equipo con diseño de producción y vestuario. Sí, sí, órale.) Y lo único que puedo pensar es que como la mayoría de los votantes son hombres, tienen un problema con el rosa porque desde chiquitos les enseñaron que el rosa es para niñas y desde entonces aprendieron a hacerle el fuchi a todo lo que fuera de ese color.

Y desde las primeras escenas, me atrevo a pensar que la mayoría de los hombres que vieron Barbie, le pusieron una barrera al filme y no le dieron una buena oportunidad. Eso creo que sucedió con el gremio de fotógrafos y también con el de directores y repito, por el momento no estoy hablando del género, sino de un color (el cual desde el día uno le he enseñado a mi hijo que no tiene género). Por ello es que creo que la directora de Barbie, Greta Gerwig no alcanzó la nominación.

Para que se den un poco de idea: De los casi 10 mil miembros de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, el 40 por ciento está conformado por mujeres. Siguen dominando los hombres. Y este dato es en general para todos los miembros de la Academia de Hollywood, ya que, si nos ponemos a analizar, entre los directores y los fotógrafos hay más hombres que mujeres.

Además de lo que sucede con el color rosa, siento que esto es una especie de castigo para una de las cintas más exitosas del año por toda la mercadotecnia que se hizo alrededor del filme que también es patrocinado por la empresa que diseña a las Barbies y eso provocó que se sintiera más “superficial” y “vacía”. Obvio todas estas son especulaciones mías porque para escribir esta columna me puse a ver de nueva cuenta la cinta y de verdad sigo sin creer que ni la fotografía, ni la dirección y la actuación protagónica estén nominadas. ¿A poco se sintieron amedrentados por semejante peliculón?

Con respecto al tema de Margot Robbie, tanto a ella como a Leonardo DiCaprio, los odian por ser bonitos. Algo sucede con Margot que la Academia, simplemente no la quiere y no pude notar desde el año pasado que no la nominaron por Babylon, cuando la señora se aventó una de las mejores actuaciones que le he visto.

Perdón, pero no me digan que el performance de Carey Muilligan en Maestro es mejor que el de Margot. Algo sucedió con las nominaciones de este año que no estuvieron bien porque hasta un Stephen King cuestionó la omisión de Gerwig en el Oscar, mientras que Hillary Clinton envió palabras de consolación para Greta y Margot, quien por cierto sí resultó nominada como productora, ya que el filme está postulado en la categoría de mejor película.

Otra de las incongruencias. ¿Nominas el guion adaptado de Greta y a sus actores de reparto, pero no la nominas en la categoría de dirección ni a su protagonista? ¿Nominas “I’m Just Ken” y no nominas uno de los éxitos del año como “Donde the Night” de Dua Lipa?

Con justa razón tanto América Ferrara, como Rayan Gosling mostraron su descontento ante esto a pesar de sus nominaciones y como ellos tantos más que estamos enojados y creemos que al final del día, la película tenía razón en todo: El patriarcado domina el mundo. Y sí, el chiste se contó solo. ¿Ustedes que opinan? Los leo.

POR LINET PUENTE

COLABORADORA

MAAZ