Psicólogo ¿moda o necesidad?

¿Te ha pasado que hay días en los que todo pierde sentido? Por más que deseas aferrarte a tu vida, nada es suficiente, eso es depresión. Según la OMS ocupamos el peldaño número 16 entre los países con mayor cantidad de personas con depresión. Si las cifras siguen creciendo, en 2030 esta enfermedad nos incapacitará para trabajar.

Somos una generación educada bajo un esquema lineal donde el "éxito en la vida" consiste en tener un buen trabajo que nos proporcione los recursos suficientes para vivir bien.

En algunos casos fue el ejemplo de nuestras madres y padres, en otros su aspiración y en otros sus carencias. Sin embargo, ese camino lineal no termina de encajar con nuestra realidad, no sólo porque es difícil, sino que da una sensación de vacío al no coincidir con las expectativas que nos hicimos ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a estar por más de 30 años en una misma empresa, haciendo lo mismo a diario?

Sin embargo, en verdad deseábamos seguir el guión ¿para qué conflictuarse? pero a muchos se nos complicó. Ahora tenemos dos caminos: crear una vida a nuestra medida o seguir aferrándonos al éxito que nos enseñaron.

Para ambos caminos vamos a necesitar el apoyo de una persona experta. Entonces, el psicólogo para nada es moda, es una necesidad, una herramienta que nos permitirá acceder a nuestra mente para descubrir lo que nos detona ansiedad, depresión o toc.

La psicóloga Lilian Adriana Herrera Ramírez que lleva 12 años dando consulta me comparte algunas señales para buscar ayuda psicológica son: dificultad para dormir, problemas de concentración, distracción, no hablar nada, gritar mucho, llorar mucho, comer de más. En psicología mucho y nada no es sano, tiene que haber un punto medio.

Ahora, si te preguntas ¿cuánto tiempo debo ir al psicólogo? Cabe señalar, que depende de ti. Requiere lo mismo que terminar una carrera, ponerte mamado o bien buena, requiere constancia, tiempo e inversión. Pero, tu bienestar lo vale ¿No lo crees? Otro consejo para que puedas sacarle el mayor provecho a la psicología es, informarte sobre qué método aplica el o la terapeuta con la que vas a trabajar, hay varias opciones: terapia breve, psicoanálisis, conductismo y la terapia cognitivo conductual.

Retomando mi experiencia e indagaciones, recomiendo la terapia cognitivo conductual. Te ayuda a identificar y modificar los pensamientos y comportamientos que te provocan conflictos emocionales.

Además, varios estudios científicos señalan que es muy efectiva para tratar la depresión y ansiedad, incluso igual de efectiva que los medicamentos usados para abordar estos padecimientos.

Por último, hacer clic con tu terapeuta es indispensable, como en cualquier otra relación debes sentir confianza, empatía y conexión. Buscar ayuda psicológica y establecer una relación terapéutica a veces no se da a la primera, pero es importante no dejar de intentar. Aunque en ocasiones sientas que no progresas, Lilian asegura que sí lo haces, aunque no sea visible.

POR DULCE ELENA GALINDO VILLA

