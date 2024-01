Coronas y corajes

El pasado domingo 14 de enero fuimos testigos de un evento histórico, el instante en que una mujer perdona públicamente a su marido por haberle sido infiel, o al menos eso me pareció a mí cuando vi el beso de Federico y Mary de Dinamarca en el balcón del palacio, todo esto ocurrió a pocos minutos de ser proclamado Rey.

Federico se portó mal en Madrid y lo premian con la corona de su país, y hay quienes aseguran Mary amenazó a la reina exigiendo la corona a cambio de no divorciarse, pero no crean todo lo que leen. La realidad es que la Reina ya venía meditando la posibilidad de ceder el trono y las recientes acciones de su primogénito la orillaron a que esta fuese más pronto de lo que se pensaba.

Contexto, si no están enterados, el pasado mes de noviembre se hicieron públicas fotografías muy comprometedoras del nuevo rey Federico X con la mexicana Genoveva Casanova, todo un escándalo, una situación humillante para Mary Donaldson, que durante 20 años se ha esforzado por mantener un matrimonio modelo, además una mujer intachable que se ha ganado a los daneses de una manera genuina.

Resulta que en un descuido de Mary que tuvo que viajar a Nueva York, Federico se escapó a la Madre Patria y una revista del corazón (o más bien, que no tiene corazón) lo captó saliendo de casa de la ex nuera de la Duquesa de Alba. La casa real danesa no quiso comentar nada al respecto, al estilo de los Windsor aplicaron el "never complain, never explain".

Mientras era evidente que había una crisis matrimonial, Mary y Federico pasaron las navidades juntos, incluso hicieron videos familiares, pero en la primera oportunidad Mary salió corriendo a Australia a ver a su familia, una prueba más de que la pobre necesitaba el consuelo y apoyo de los suyos, y hasta allá fue Federico a buscarla, dicen que a pedirle perdón y seguro a darle la noticia de que se convertirían en reyes de Dinamarca.

El domingo pasado fue un día inolvidable para los daneses, después de 52 años hubo un cambio de regencia, la reina Margarita -que cabe mencionar es adorada por sus súbditos- abdicó, firmó el acta y salió con mucha dignidad, Federico se sentó en la silla de su madre, pero no sabemos si podrá llenar sus zapatos, verán, la reina Margarita que actualmente está nominada a dos premios Robert (como los Oscar en Dinamarca) es una reina fuera de serie, extravagante para vestir y firme para reinar, fue un estandarte de feminismo y libertad desde el momento en que fue nombrada oficialmente heredera a la corona en 1953. Dinamarca no tendrá otra reina como Margarita, extrovertida y creativa.

Finalmente, en medio de toda la controversia, Federico se convierte en Rey de los daneses, se une al club de Felipe VI y Carlos III, en una proclamación sin tanto glamour, sin tanta ceremonia, bastante austera, pero llena de emoción para el país, donde la más ovacionada fue Mary, la verdadera joya de la corona, la protagonista del gran día de Federico, vestida de blanco y con el beso que sella quizás un nuevo pacto entre ellos, donde dejarán a Genoveva en el olvido, y se dedicaran a su nueva vida como Reyes.

POR MARÍA DEL MAR BARRIENTOS

MARIMAR.BARRIENTOS@ELHERALDODEMEXICO.COM

@MARIMARBAT

