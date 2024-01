Ley del Mercado de Valores nació muerta

Cuando aparece una nueva ley u ordenamiento legal que efectivamente responde a las necesidades de un sector, basta con que sea publicado para que los actores regulados empiecen a trabajar.

Véase lo que ocurrió ayer tras la aprobación de los Exchange Traded Funds en Estados Unidos: una vez que la Comisión del Mercado de Valores aprobó que estos instrumentos cotizaran en el mercado, velozmente inició su transaccionalidad. Ayer mismo, por ejemplo, el ETF de Bitcoin que ofreció BlackRock empezó con una subida de 22 por ciento tras debutar.

Está ocurriendo lo mismo en Argentina: tras las nuevas normas impulsadas por el presidente Javier Milei, instantáneamente los actores económicos se ajustaron y empezaron a trabajar.

Pero cuando una nueva ley u ordenamiento tiene que ser explicado profusamente o requiere cursos de capacitación para que los actores económicos adopten la regulación, entonces algo anda mal. Y algo le ocurrió este mes a la nueva Ley del Mercado de Valores que supuestamente facilitaría la gran necesidad de las empresas medianas para financiarse vía el mercado.

La nueva ley ya entró en vigor para simplificar el acceso a las empresas medianas al mercado de capitales. No obstante, ni en los meses en los que se debatió, ni en los días recientes, hemos visto una fila de empresas medianas esperando el debut de esta ley para anunciar sus intenciones de cotizar en la Biva o en la BMV. Mal.

¿Dónde están las empresas muebleras de Guadalajara o de Guanajuato; las productoras de eventos de Sinaloa; las compañías agrícolas de Sonora; los fabricantes de colchones de Nuevo León; las empresas hoteleras de Quintana Roo; los criadores de carne de puerco de Yucatán; las agencias de mercadotecnia de la Ciudad de México; o las transportistas del Bajío?; ¿acaso no escucharon la noticia de que ya se pueden financiar en la Bolsa, como lo hace cualquier empresa de su tamaño en EU a través del Nasdaq?

La respuesta es que no están y no estarán ahí. ¿Por qué? Porque no quieren, no tienen la visión, no lo necesitan, y porque las buenas empresas medianas ya están capturadas en sus necesidades de financiamiento por los bancos. Si a estas empresas hay que capacitarlas dos años para que acepten tener socios, dictaminar estados financieros y volverse transparentes, entonces esta ley no tuvo ningún sentido. Seguiremos estancados con nuestras eternas 250 mil cuentas activas en un país con 127 millones de habitantes porque el fondo, el verdadero fondo del problema, es cultural.

La corporación danesa de transporte de carga Maersk envió una señal que el Gobierno de México debería aprovechar: empezará a utilizar el transporte ferroviario de Panamá para evitar el uso del Canal de Panamá debido a la sequía. De manera que si el Corredor Interoceánico del Istmo quiere despegar…

