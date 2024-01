Negacionismo climático

Terminamos el 2023 con toda la ilusión de un nuevo año y rompiendo récords. Cerramos esta vuelta al sol con la noticia que el año pasado fue el más cálido de la historia desde que se tienen registros de la temperatura del planeta. Y aunque las pruebas científicas están ahí resaltadas en rojo y negritas, aún existen muchas personas que niegan la existencia del cambio climático, del calentamiento global y sobre todo de la posibilidad que estos dos fenómenos afecten la vida como la conocemos. Me cuesta mucho trabajo entenderlos, porque siempre he sido positivista.

Confío en la ciencia y en la aplicación del método científico como herramienta de conocimiento y evolución. Conforme he crecido también he entendido que es fundamental poseer un juicio adecuado para discernir la veracidad y la aplicación de cada uno de estos descubrimientos científicos.

Porque son hallazgos específicos, que tienen muchas variables a considerar antes de generalizar y emitir juicios. Pero esa es su labor, servir como base para tomar decisiones y construir nuevos pensamientos a partir de estos resultados comprobados.

Les explico esto porque el principal argumento de las personas negacionistas del clima, es que la tierra dentro de sus procesos “geológicos y biológicos” es “natural” que vaya aumentando su temperatura, la historia y las pruebas científicas lo han demostrado.

Si esto no hubiera sucedido hace miles de años, no existiría la vida en este planeta. Y sí, su argumento es cierto, donde se quiebra es cuando resaltamos que este calentamiento global no está siendo causado o provocado de manera “natural” por procesos geológicos o biológicos inherentes de la tierra. Está siendo causado por las emisiones derivadas de las actividades antropogénicas.

Si este aumento de emisiones de CO2 y equivalentes, fuera causado por estos procesos naturales, el planeta tendría lo que se necesita para procesar estos gases y mantener un balance. Piensen en su sistema digestivo, cuando comen más de lo que su cuerpo puede digerir ¿qué pasa?, te indigestas y te enfermas.

Porque tu cuerpo tarda en procesar cantidades que son excesivas para tu cuerpo. Esto es lo que está pasando con el calentamiento global. Estamos consumiendo más comida (generando más gases de CO2 de lo que el sistema puede soportar), y el ciclo natural del carbono no está pudiendo mantener un balance.

Es natural que el planeta aumente su temperatura. El registro más significativo de esto es durante el famoso Holoceno, que comenzó hace aproximadamente 11 mil 700 años y marca el período interglaciar actual. Que aumente como consecuencia a las actividades humanas, no es natural.

POR ARIADNA FUENTES

COLABORADORA

@ariadnafuug

