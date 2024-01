Escuela de cuadros para las relaciones económicas con Asia

Los expertos en Asia, en cada uno de sus componentes y realidades no escapan a esto. Comento lo anterior porque los retos que nuestro país tendrá en materia de comercio exterior, atracción de Inversión Extranjera Directa (IED) y cooperación internacional para el desarrollo en los próximos años son enormes, más cuando no sabemos qué efectos tendrán para la siguiente administración las tendencias de los procesos de reorganización de las cadenas de producción globales, así como la continuidad de los conflictos como la guerra comercial de baja intensidad entre Estados Unidos y China; el alargamiento de la guerra entre Rusia-Ucrania; la posibilidad de la expansión regional del conflicto de Medio Oriente y su afectación al transporte de mercancías en la zona; el complejo escenario geopolítico en otros frentes como la idea China de no aplazar la reunificación con Taiwán y, por supuesto, el proceso electoral en Estados Unidos donde México, como en cada elección, se convierte en parte de la política interna de ese país.

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), nuestro país crecerá este año alrededor de 2.1 por ciento y la economía internacional lo hará en alrededor de 2.9 por ciento.

De ahí, la necesidad de que México cuente, en el mediano plazo, con una escuela de cuadros en relaciones económicas con Asia y otras regiones que forme a los futuros expertos, académicos, funcionarios públicos, ejecutivos y Organizaciones No Gubernamentales (ONG) en materia de desarrollo económico, cooperación internacional, financiera y de promoción, ya sea de productos o atracción de IED que ayuden a sortear las eventualidades y retos de un mundo con una gran incertidumbre en materia de económica.

Al respecto, considero que se requiere incorporar a los nuevos programas de estudio en las Universidades y Centros de Estudio – Investigación una visión holística de la economía internacional.

Por ello, celebro la creación de la Maestría en Desarrollo Económico que el Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C. (CIDE) acaba de incorporar a su oferta académica y que tiene como meta formar expertos en materia de desarrollo económico, lo cual conllevará a que sus futuros egresados se enfoquen, además de lo que establece el plan de estudios, en los modelos de desarrollo económico exitosos que otros países han experimentado y que el día de hoy los hace ejemplos a seguir o marcos de referencia.

Paralelamente, las clases se aderezarán con cátedras, seminarios y cursos extracurriculares de formación con instancias públicas y privadas que le permitan contacto directo con los agentes económicos que influyen de manera directa en el desarrollo de un país.

El estudio de los casos de éxito en materia de desarrollo de los países de Asia y otras regiones del mundo contribuirán a la formación de recursos humanos especialistas en materia económica y de desarrollo en la región.

Para más información de este programa, los invito a estar atentos al lanzamiento de la convocatoria. El programa inicia en el mes de agosto del presente año. Felicidades nuevamente al CIDE.

